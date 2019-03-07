農發行：派駐改革穩步推進抓好巡視整改監督

中評社北京3月7日電／中國農業發展銀行積極主動適應紀檢監察體制新變化、新要求，認真落實中央紀委國家監委派駐機構改革各項工作部署，目前，駐農發行行紀檢監察組已經成立並開始運轉，派駐機構改革正在穩步推進。



“駐行紀檢監察組是中央紀委國家監委的‘探頭’，監督巡視整改落實情況是駐行紀檢監察組當前最為重要的政治任務。”駐農發行紀檢監察組組長王昭翮表示，駐行紀檢監察組將以派駐改革為契機，通過建章立制、完善運行機制、強化規範管理，提高履職能力。同時，將認真貫徹落實中央紀委國家監委工作部署，突出強化政治監督，全程監督農發行黨委完成中央巡視整改任務。駐行紀檢監察組將用好問責利器，倒逼責任落實，嚴肅查處巡視整改過程中不擔當、不作為、慢作為、假作為等問題，集中整治形式主義和官僚主義，持續形成強力震懾。



在巡視整改監督工作中將突出政治監督，重點監督農發行貫徹落實中央決策部署情況。一是加強日常監督。緊緊抓住主體責任和第一責任人這個“牛鼻子”，貼身跟蹤督辦，持續盯住不放，把整改監督抓實抓細抓經常。建立可跟蹤、可評價、可問責的督察督辦制度，定期梳理整改進展，動態分析整改成效。二是高度重視群眾監督和輿論監督。督促各級行黨委將巡視整改情況通過適當方式適時公開，正確對待並主動接受黨內和社會各界的監督，確保舉報電話、互聯網、來信來訪等反映問題線索渠道暢通。三是今年年底前將對農發行中央專項巡視整改情況組織開展“回頭看”，並通過專項檢查、巡視巡察、聯合檢查等方式，開展整改工作驗收檢查，客觀評價整改實效，開展監督的再監督。



（來源：中央紀委國家監委網站）