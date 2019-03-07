“關稅俠”特朗普主政　美國貿易逆差創新高

中評社香港3月7日電／自詡為“關稅俠”的美國總統特朗普常抱怨美國的貿易逆差，商務部的最新數據則顯示，美國去年全年對外貿易逆差達6210億美元，創10年新高，特朗普的“關稅有效”論引發質疑。



據中央社報道，商務部轄下的美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）今天公布，總計美國的貨品及服務貿易在內，美國去年對外貿易逆差高達6210億美元，創下2008年以來新高；細看數據，美國去年貨品貿易逆差約8913億美元，是美國建國有統計以來的最高紀錄，服務貿易則是順差，達2702億美元，也是史上最高。



2018年是特朗普入主白宮後、全年都在他領導下的一年，美國以關稅打響貿易戰，對世界多個國家出手，不分敵我，尤其是中國，作為美國貿易逆差最大來源國，遭華府關稅制裁以來，雙方邊打關稅戰邊談判，但2018年美中貨品貿易逆差仍創歷史新高，達4192億美元，占美國貨品貿易逆差總額近5成。



和2017年相同，台灣仍是美國第11大貿易夥伴，台美貨品貿易總額2018年達760億美元，較2017年成長1.8%。而美國對台灣的貨品貿易貿易逆差去年則達155億美元，較2017年減少約12億美元，台灣也跌至美國第15大貿易逆差來源國，2017年為第13。