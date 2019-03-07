“國安會”主導禁用陸資通訊產品3月底公布

通訊傳播委員會。（中評社 資料照） 中評社台北3月7日電／蔡政府要擴大禁用中國大陸製資通訊等產品，將由“行政院”發布“各公務機關使用陸資產品處理原則”，根據台媒報道，目前拉高層級由“國安會”進行關鍵整合，“政院”高層表示，最快3月底公布處理原則。



此外，通訊傳播委員會（NCC）昨天開會決議，未來電信及廣電業者採購電信及廣電設備，應配合有關機關“國家安全”之考量。未來廣電業者採購通訊產品，也擬全面禁用中國大陸製設備。



“國安會”日前邀“行政院”相關部會會商，釐清中資以及中國大陸製資訊軟硬體等定義，由於問題複雜，府院正審慎斟酌。至於適用範圍，除了將要求“行政院”所屬各部會等中央公務機關遵守外，公營事業也將適用。



據自由時報報道，“行政院副院長”陳其邁表示，“國安會”之所以參與討論，是因資安就是“國安”，先前由於草案中對中資產品的界定沒有很明確，他要求弄得更清楚，畢竟涉及中國軟硬體的產品很多，也要做產業影響評估。



通訊傳播委員會（NCC）昨天審議通過衛星通信業務管理規則等十項法規增訂“國家安全”條款，未來電信及廣電業者採購電信及廣電設備，應配合有關機關“國家安全”之考量；預料NCC將延伸目前電信業者禁用中國大陸製資通核心設備的規定，未來廣電業者採購通訊產品，也擬全面禁用中國大陸製設備。



增訂“國家安全”條款的通訊傳播業務法規包括：衛星通信業務、第一類電信事業微波電台設置、第二類電信事業管理、無線廣播電視電台設置使用、學校實習無線廣播電台設置、廣播電視業者設置地球電台、衛星廣播電視事業設置地球電台、有線廣播電視服務籌設、有線廣播電視系統工程技術管理、廣播電視節目中繼電台設置等。