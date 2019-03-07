鄭文燦見美眾院議長國安顧問　未提蔡赴國會　

鄭文燦與美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的國安顧問Wyndee Parker會談。（照片：鄭文燦臉書） 中評社台北3月7日電／目前正在美國訪問的民進黨桃園市長鄭文燦今日在臉書發文表示，與美國國會眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的國安顧問Wyndee Parker，分享兩岸現況與桃園的城市發展。美國“友台”議員日前曾致函裴洛西，呼籲邀請蔡英文到國會發表演說，鄭離開華府前受訪被問到兩人會談到是否有觸及這個議題時，鄭文燦表示，沒有談到。



鄭文燦率團於2月28日到3月11日訪問美國洛杉磯、華府、紐約，訪問期間也在臉書發出行程活動內容。繼日前發出會晤國務院官員、參眾議員的訊息，今日則發出到美國國會山莊拜會民主黨籍眾議院議長Nancy Pelosi的國安顧問Wyndee Parker。他還特別標注“國會山莊走好走滿”、“國會山莊有地下小火車欸”。



鄭文燦說，從聯邦眾議院議長辦公室前方的窗台向外望去，國家廣場(The Mall) 映入眼簾，窗台下方的廣場，則是每屆美國總統宣示就職的地點。國會眾議院議長Nancy Pelosi的國安顧問Wyndee Parker，會談後特別帶我們到這邊看看，畢竟這不是買票就能看到的風景。



他說，今天與Wyndee分享兩岸現況與桃園的城市發展。她說，她去過台灣兩次，但沒去過桃園；我說：“你一下飛機就是桃園”。



鄭文燦強調，台美關係法40週年，美國的支持是台灣民主自由的基礎，謝謝Nancy Pelosi議長和Wyndee顧問對台灣的關心，我們會讓彼此關係更為緊密。