民調：2020柯不敵韓、朱　蔡英文墊底

民調顯示，蔡英文、韓國瑜及柯文哲參選2020，韓國瑜的支持率最高。（照片：旺旺中時） 民調顯示，蔡英文、朱立倫及柯文哲參選2020，朱立倫的支持率高於柯、蔡。（照片：旺旺中時） 中評社台北3月7日電／《旺旺中時》今天公佈最新民調，2020大選如果民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲參選，韓國瑜的支持率最高。如果國民黨派朱立倫參選，朱的支持率也高過柯文哲和蔡英文。民調發現，台北市長柯文哲的支持率停滯不前，不但不敵韓國瑜且差距拉大近10%，也首度落後朱立倫，近5%。不論國民黨提名朱立倫或韓國瑜參選，在藍綠兩黨對決下，國民黨遠勝民進黨。過去柯文哲擅長的藍綠通吃，在2020大選將不再有優勢。



根據《旺旺中時》最新民調，2020大選，如果民進黨蔡英文、國民黨韓國瑜及無黨籍柯文哲參選，韓國瑜的支持率最高31.9%、柯文哲22.9%，蔡英文15.6%，未表態19.1%，都不支持的10.4%。如果國民黨派朱立倫參選，朱立倫支持率31.%、柯文哲25.7%，蔡英文12.2%，未表態18.6%，都不支持的12.5%。



民調顯示，不論國民黨提名朱立倫或韓國瑜參選，在藍綠兩黨對決下，國民黨參選人都獲得逾4成3支持，遠高於民進黨的參選人。若綠營改派賴清德應戰，“賴神對上韓流”仍敗下陣來，韓遠勝賴21個百分點；至於朱立倫不論對上蔡英文或賴清，也都至少領先18個百分點。



民調發現，曾是“台灣最大尾”的柯文哲，在三足鼎立的情況下，支持度僅落在22至25%左右徘徊，只拿下第二。若對上韓國瑜，最多會輸9個百分點，若對上朱立倫，最少輸5個百分點，將與2020大位擦肩而過。簡言之，韓國瑜若參選，柯文哲是“總統”夢碎”，也會斬斷蔡英文的連任之路。



交叉分析選民結構，政黨傾向屬“時代力量”的民眾，有高達6成支持柯文哲，中立選民支持度不到3成。此外，柯雖有約28%泛綠選民支持，未來選舉開打，藍綠支持者恐將歸隊。目前泛藍選民已有6成支持國民黨提名人選，過去柯文哲擅長的藍綠通吃，在2020大選將不再有優勢。



這兩次民調是《旺旺中時》於3月4及5日執行，有效樣本分別為1015及1011人，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1個百分點。