財政部：對中小企業支持會繼續“加力”

財務部副部長劉偉答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）“其實有一組數據大家都耳熟能詳，我們中小企業為社會提供了50％以上的稅收，貢獻了60％以上的GDP，70％以上的科技創新，80％以上的城鎮就業，90％以上的企業都是中小企業。”財政部副部長劉偉今天上午在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上說道，“所以，關注、重視中小企業發展，對實現‘六穩’，特別是穩就業、穩預期十分重要，因為這是國民經濟和社會發展的一支生力軍。”



十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請財政部部長劉昆，副部長程麗華、劉偉就“財稅改革和財政工作”相關問題回答中外記者提問。在回答記者關於“財稅政策如何支持中小企業發展”的問題時，劉偉表示，總理的《政府工作報告》裡有一句話非常重要，就是把市場主體的活躍度保持住、提上去，是促進經濟平穩增長的關鍵所在。去年一年財政部門按照黨中央、國務院決策部署，在減輕企業稅費負擔、緩解企業融資難融資貴等方面，做了很多工作，採取了一系列措施。這里面把中小企業的發展作為我們財政著力的重點。



他表示，今年預算報告裡也會有體現，並且會“加力”。主要是從以下四個方面：



第一，減稅降費。首先把小型微利企業的認定標準進行了調整，這是非常大的一項政策。像過去小型微利企業的認定標準，比如說工業，就按資產總額3000萬，其他企業1000萬，現在統統把它提高到5000萬，也就是說5000萬以下的都具備認定為小型微利企業的條件。人數，工業企業過去是100人，其他企業80人，現在統統把它認定為300人以下。還有就是應納稅所得額，過去是100萬以下，現在統統提到300萬以下，這覆蓋了多少？1798萬戶企業都納入了調整範圍。也就是說，占全國全部納稅企業總數的95％以上，其中98％是民營企業。調整了以後，關鍵在於加大所得稅的優惠力度，現在應稅所得100萬以下的按5％繳納所得稅；100萬到300萬的按10％，還是低於標準稅率15個點。這種稅收優惠是普惠性的。還有，提高增值稅小規模納稅人的起徵點，原來是3萬，現在提到10萬。在這些政策的同時，我們還規定，地方可以把現在6項地方稅種減半徵收。進一步拓展初創科技型企業的稅收優惠政策適用範圍，能夠擴大盡量擴大。我講的這些措施，都是直接提高標準、放寬範圍，體現普惠並從1月1日起實施，讓大家都能夠得到實惠，讓企業都能夠及早享受政策紅利。



第二，在減稅降費這些措施以外，就是推動企業解決融資難的問題。融資難、融資貴，大家常常掛在口上。企業講，難是首要的，貴一點，只要拿到資金就不得了了。所以，財政部門在配合金融部門解決難的問題上，做了這麼幾件事情：一是安排了100億資金用於創業擔保貸款貼息，範圍擴大了，包括農村自主創業的農民，也納入這個範圍，過去僅僅限於城鎮。二是提高貸款額度上限，個人創業擔保貸款最高額度過去是10萬，現在提到15萬，小微企業的創業擔保貸款過去是200萬，現在提到300萬，都予以貼息。另外，降低貸款申請條件、放寬擔保貼息要求，引導金融機構盡可能往小微企業創業方面去積極投入信貸。再有一點，大家已經知道的，國家已經專門成立了融資擔保基金，通過對省裡的融資擔保機構進行再擔保，來給小微企業提供貸款支撐平台，而且再擔保費率不超過0．5％。中央財政專門安排了一筆資金，對各個省市政策性的擔保機構，他們對小微企業收費比較低的予以獎補。



第三，運用好政府採購政策支持中小企業發展。我們準備和相關部門一道，對現有的一些辦法作出調整。比如，通過辦法調整，規定政府部門預算中，每年不是要編制採購預算嘛，至少留30％的額度面向中小企業，提供同樣的服務、同樣的貨物，要面對中小企業，通過設定一定額度來強化這種導向。再有，我們對小微企業參與採購競爭時給予價格扣除政策，讓它有競爭能力。還有，我們還擬建立預付款保函制度，這個我們正在研究，就是支持中小企業成長起來。



第四，財政部將繼續安排相應的資金，支持中小企業“雙創”升級。總理的報告里面有，主要是繼續安排資金來支持各類“雙創”載體，讓他們的專業化程度、精細化程度進一步提高，為各地小企業發展提供服務平台。



最後，劉偉強調，相信中小企業一定會有明顯的獲得感。更重要的是能夠讓我們這些企業有一個良好的政策環境，讓他們能夠應對挑戰，不斷創新，最終做大做強。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）