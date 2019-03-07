養老金發放出現困難？財政部：不存在的

财政部部长刘昆回答记者提问（中评社 张爽摄） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）“首先明確的是，目前社會保險基金的運行情況總體良好，能夠確保養老金按時足額發放。”7日上午，在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上，財政部部長劉昆在回答記者關於“部分省份的職工養老金發放出現困難”的問題時回應道。



劉昆在回答中強調道，目前，全國社會保險基金整體上是收大於支的，滾存結餘規模仍保持不斷增長的態勢。因為當初社會保險基金的設計是現收現付、部分積累，實際上原來制度設計的目標還是可以實現的。初步統計，去年全國企業職工養老保險基金的收入是3.6萬億元，基金支出是3.2萬億元，當年結餘約4000億元，滾存結餘達到了4.6萬億元。



劉昆坦言，但是受人口老齡化加劇和人口流動不均衡等因素的影響，再加上此前基金不能在省際之間調劑使用，我國確實有部分省份的基金收支平衡壓力比較大。



他介紹說，從去年7月1日起，經黨中央、國務院批准，建立了企業職工基本養老保險基金中央調劑制度，調劑比例從3%起步，以後還會逐步提高。去年執行半年的調劑額是2400多億元，有22個省份從中受益，受益金額600多億元，適度均衡了不同省份間的基金負擔，一定程度上緩解了各地基金負擔苦樂不均的問題。



養老金是老百姓托付給國家管理的”養命錢“。劉昆表示，為了確保各地養老金按時足額發放，財政部今年還會採取一些措施：



一是提高調劑比例。要進一步加大調劑力度，將調劑比例提高到3.5%，預計全年中央調劑基金規模將達到6000億元左右，進一步緩解個別省份基金收支壓力。



二是加大補助力度。適當提高退休人員基本養老金水平，擬安排中央財政基本養老金轉移支付預算7392億元，同比增長10.9%，重點向基金收支矛盾較為突出的中西部地區和老工業基地省份傾斜。



三是彌補收支缺口。對於通過中央調劑和中央財政補助後基金仍存在滾存缺口的省份，將按照中央和地方共同負擔的原則，彌補基金收支缺口。



四是加快規範養老保險省級統籌。我們將不斷鞏固現有養老保險省級統籌的成果，並進一步規範有關政策。在此基礎上，推動盡快實現養老保險全國統籌。從今年養老保險基金安排情況看，各省份都能夠做到平衡。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 實習記者：薛寧婧）

