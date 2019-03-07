港豪宅升幅　全球跌至47

香港前年豪宅樓價升幅達7.3%，去年放緩至1.8%，不過樓價仍然是全球第二貴。資料圖片 中評社香港3月7日電／“磚頭”世界第二貴，萊坊料今年跌一成。



香港文匯報報道，“磚頭”繼續成為環球投資者追逐投資產品之一，也是反映財富的一個指標。全球各地樓價升不停，本港去年豪宅樓價卻按年僅升1.8%，升幅排名由全球第17位急跌至第47位。若單計樓價，本地豪宅去年仍是全球第二貴，摩納哥豪宅莊全球最貴。萊坊執董兼估價及諮詢部主管林浩文昨日預期，今年本港一般住宅及豪宅樓價將跌一成，至於超級豪宅則料跌最多半成。



在去年豪宅樓價升幅最勁排行榜中，首5名均錄得超過一成升幅，但遠不及前年整體升勢強勁。前年首10位均升逾一成，其中榜首廣州更升達27.4%。至於去年豪宅樓價升幅最大是菲律賓首都馬尼拉，當地豪宅價格按年升11.1%。其次是蘇格蘭首府愛丁堡及德國首都柏林，兩者升幅叮噹馬頭，分別按年升10.6%及10.5%。至於德國大城市慕尼黑、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯並列第4位，均升10%。



京滬穗升幅齊齊放緩



內地多個城市豪宅樓價前年均打入全球百大升幅排行榜之中，廣州豪宅樓價前年錄27.4%升幅高踞全球榜首，去年升幅則放緩至2.3%，排名由第1跌至39位。上海則由前年排第15位跌至第71位，去年升幅由9.2%放緩至0.1%，至於北京則由20位微跌至第25位，去年升幅由6.7%放緩至4%。



至於香港方面，前年豪宅樓價升幅達7.3%，去年放緩至1.8%，不過升幅少或只因基數高，香港豪宅樓價仍然是全球第二貴。如果以100萬美元（折合約785萬元）計，只夠買22平方米（折算約236.8方呎），即約一個一房或開放式單位大小。不過全球最貴的摩納哥豪宅，以相同價格只夠買16平方米（折算約172.2方呎），面積較本港標準車位略大一點。



富豪愈來愈多撐樓價



林浩文表示，由於港府未有撤辣等因素，料今年本港豪宅將跌價一成。不過，市場仍有多個因素支持本港超級豪宅成交，包括超級豪宅供應緊張，加上有關樓價愈來愈高，以及預期本港愈來愈多超級富豪誕生，在求供效應下，將繼續支持本港超級豪宅成交，特別是1億元價碼的成交升幅最顯著。



一般住宅方面，林浩文亦預計本港住宅樓價將跌一成，其中政府政策及本港經濟表現將成為樓價表現關鍵。他解釋，本港置業人士大多是打工仔，如果本港經濟增長如財政報告預期出現放緩，有機會出現凍薪、甚至裁員情況，另外亦需要留意外圍因素，包括中美貿易戰及英國脫歐進程等會否對本港股市造成衝擊，都有機會影響樓價。



林浩文預期今年在一般住宅跌幅中，又以納米樓及居屋首當其衝，主因早前升勢過急。對於近期山頂及啟德地皮相繼流標，他認為主因是發展商與政府的意向價有落差，有關地皮供應罕有，如果政府日後下調底價，相信發展商仍會感興趣，他亦預期今年地價會下調5%至10%。



萊坊籲警惕納米樓跌勢



另外，報告亦提到由前年第3季至去年第3季，香港在吸引跨境和本地私人資本投資方面，全球排名第3位，不過林浩文指出有關投資中有逾9成屬本地或來自中國的投資，不足1成為外國投資。萊坊董事及大中華研究及諮詢部主管紀言迅補充，內地在有關排名中排第12位，主要受法規不完善及市場不透明等因素影響下，跨境資金只佔16%，認為內地需更努力去增加市場吸引力。