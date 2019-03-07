李小加冀科創板股納“滬港通”

李小加表示，會在政協會議上就科創板提交兩個建議，包括允許“滬港通”可買賣科創板，及制定“列車時刻表”。資料圖片 中評社香港3月7日電／內地科創板即將開通，全國政協委員、港交所（0388）行政總裁李小加在政協會議上提交兩個建議，一是建議允許國際投資者通過滬港通參與科創板發行，使其更加市場化和國際化；二是建議手制定一個適應不同類型企業上市發行的客觀清晰的“列車時刻表”，逐步全面落實註冊制。



香港文匯報報道，李小加指出，這兩個建議均圍繞科創板背後的兩大核心目標而展開：上市實現註冊制，發行實現市場化。他表示，允許國際投資者通過滬港通參與科創板一級市場發行與二級市場交易。這在滬港通現有制度下完全可行，只須將科創板納入滬股通標的範疇，同時開通大宗交易機制。目前來看，實現這一建議應無較大的制度障礙。



外資參與有利科創板市場化



更多國際投資者的參與有助於豐富投資者構成和流動性，從而提升科創板的市場化與國際化水平。如果內地投資者過於亢奮而推高股價，國際投資者絕不會貿然參與，可形成與之相對的冷卻效應；反之，若發行定價過低，國際價值投資者又會積極申購、構築信心。



至於“列車時刻表”，他指，A股發行制度很多問題的根源是涉及主觀判斷的實質審核，這樣的制度使得公司無法做出確定的上市安排，同時催生了尋租的空間，實質審核又讓監管者為獲准上市的公司提供了不應有的背書，進而產生了道德風險與投資者不合理的預期。二級市場的脆弱又經常可以隨時打亂一級市場的發行決策與節奏，不斷催生出一個個“堰塞湖。儘管大家對問題的診斷都具共識，但又無法一夜之間全盤改變。因此，抓緊制定一個系統分層次的上市“列車時刻表，有望在幾年內把註冊制改革慢慢推入正軌。



他指，可以把上市融資拆分成兩個過程：存量股份掛牌（“進站”）和公開發行新股（“出站”）。最終目標是要“進站實行註冊制”，“出站實行市場化”。在進站時，監管者不再對盈利前景等主觀判斷項進行實質審核，所有達標企業均有資格“進站”掛牌等侯發車。等候期間需要持續滿足資訊披露及相關合規要求，若違反資訊披露或合規要求者自動延長待發期或取消發車資格。一旦發現造假，嚴懲並高額罰款，利用罰款設立大額有獎舉報基金，鼓勵律師、會計師“群眾舉報造假、參與打假。



晰列出不同公司等待時間



另外，清晰列出不同公司的發車“出站”時間。每家公司到達上市時間，可決定隨時上市，發行完全市場化。為滿足不同類型公司的多元化需求，“列車時刻表”中也可在站內候車期間，匹配不同存量股份交易及融資安排，譬如某些公司的股份，只能在高淨值客戶中轉讓，某些可以連續交易，某些可以通過撮合轉讓。



李小加認為，這樣企業和投資者都可對新股發行窗口，有一個明確的預期，大大減少突擊造假的動力，投資者看到新股陸續供給，也不再扎堆搶購，交易所可專注監管上市公司，證監會則可集中精力打擊市場違法行為。“長期堅持下去，市場各方就會逐步盡職歸位，投資者也會形成買者自負的理性投資意識”。