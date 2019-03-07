港擁3010超級富豪　亞洲第四

萊坊亞太區研究部主管Nicholas Holt（左）及萊坊執董兼估價及諮詢部主管林浩文。 中評社香港3月7日電／新興市場未來5年料將有更多超級富豪誕生，萊坊昨日發表最新的《財富報告》預計，2018至2023年，身家達3，000萬美元（折合約2.35億港元）或以上的超級富豪將增加22%，以印度39%增幅最強勁，香港則料增27%。如單以去年亞洲來看，日本擁1.85萬名超級富豪高踞榜首，內地及香港分佔第二和第四位，分別有9，953名及3，010名超級富豪。



香港文匯報報道，萊坊報告顯示，亞洲去年成為超級富豪第三高地區，擁有4.82萬名超級富豪，仍然不及歐洲（7.06萬）及北美洲（5.19萬）。報告亦預測未來5年後超級富豪誕生情況，各區數目都有所增加，但料不會大洗牌，仍然依次由歐洲、北美洲及亞洲佔據三甲位置。



5年間增幅 印度料最勁



該行又預期，未來5年超級富豪增長最強勁的國家及地區，大部分來自新興市場，頭三甲依次為印度、菲律賓及內地，由去年至2023年計算，超級富豪增長分別達39%、38%及35%。值得留意是，如果以實際數目作比較，未來5年內地超級富豪料增至1.34萬名，而增幅最勁的印度料實際僅增至2，697人，只及內地約2成。至於菲律賓更只料增至296名。



日1.85萬超級富豪冠亞洲



至於香港方面，去年區內擁有3，010名超級富豪，按年增長5%，數目在亞洲排名第4，而頭3位排名分別是日本、內地及新加坡，去年分別擁有1.85萬人、9，953人及3，598人。排首位的日本大幅拋離次位的內地，內地超級富豪人數只有日本約53.7%。另外，香港超級富豪預期至2023年將增加超過800人至3，821人，惟期間5年增長幅度排名不入十大，只位列第11位。