美媒兩會關注中國地方政府債務　財政部回應

財政部部長劉昆（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午舉行記者會，圍繞“財稅改革和財政工作”為主題，邀請到財政部部長劉昆、副部長程麗華、劉偉回答中外記者的提問。現場有來自美國媒體的記者提問到中國地方政府債務的問題，他提出其中有一類債務並不屬於財政部確認的地方債，但是地方政府確實對其負有間接償還義務或救助義務，而且這類債務也對地方財政造成了一定的壓力，有一定的風險。中國政府將考慮運用哪些政策安排來化解這類債務的相關風險？



對此，財政部部長劉昆回應道，首先，我們一直高度重視政府債務問題。財政要可持續，其中一個重要的內容，就是要做好政府債務的管理和控制。當然，一級政府一級預算，我們對每一級財政的債務都要進行控制。同時，我們必須對可能存在的風險隱患，採取積極措施進行防範化解。



從我國的情況看，目前地方政府債務風險總體是可控的。到去年年末，我國地方政府債務餘額是18.39萬億元，債務餘額和綜合財力比例是76.6%，這個遠低於國際通行100%到120%的警戒線。加上納入預算管理的中央政府債務餘額14.96萬億元，全國政府債務餘額是33.35萬億元，政府債務和GDP相比，負債率是37%，遠低於歐盟60%的警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家的水平。所以，從這幾個數字上看，中國這方面的風險是非常低的。



關於限額，2018年中國政府債務限額是36.69萬億元，餘額是33.35萬億元。所以，不管是中央還是地方，實際的法定債務餘額都低於法定限額。當然，確實有個別地方政府仍然存在在法定限額外通過融資平台公司違法違規或變相舉借債務，也就是所謂的政府隱性債務，這方面我們已經採取嚴格的措施，不允許發生新的隱性債務，同時穩妥化解存量。在不允許發生新的隱性債務方面，我們是非常嚴格的，我們對各地財政包括融資平台公司進行監控，發現這類情況的，馬上進行問責，在全國也問責了不少人。同時，我們是很多金融企業的出資人，也要求他們不能在這方面發生新的政府隱性債務。對於存量債務，已經發生了的，我們要求要穩妥化解。



劉昆指出，下一步，財政部將按照黨中央、國務院部署，嚴堵違法違規舉債的“後門”，給地方政府債務戴上“緊箍咒”，堅決打好防範化解重大風險的攻堅戰。有幾個方面工作要做：



一是遏制增量。我們嚴禁違法違規融資擔保行為，嚴禁以政府投資基金、政府和社會資本合作、政府購買服務等名義變相舉債。這三方面的工作，合法合規是可以做的，我們也鼓勵這麼做，但是不能借這個名義來變相舉債。加大了財政約束力度，有效抑制地方不具還款能力的項目上馬建設。同時，管控好新增項目融資的金融“閘門”，對沒有穩定經營性現金流作為還款來源或沒有合法合規抵質押物的項目，金融機構不得提供融資。這方面，因為很多國有金融機構，各級政府是出資人，所以我們從出資者的角度對他們提出了要求。

