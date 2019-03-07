本港豪宅連續7年全球第二貴

資料圖 中評社香港3月7日電／萊坊昨日發表以富豪及豪宅為定位的2019年《財富報告》，並展望今年本港豪宅市場發展。報告指出，亞洲去年成為全球超級富豪人數第三高的地區，當中日本、內地、新加坡及香港分佔亞洲榜內首4名。該行估計香港未來5年的超級富豪人數將增長27%，內地則有望增加35%。



香港商報報道，該行的“國際豪宅指數”更追蹤環球100個城市，其中摩納哥的豪宅樓價已連續12年冠絕全球，而本港則連續第7年位列第二。報告又以每平方米豪宅價格作比較，假設買家手持100萬美元，在香港只能買到22平方米的豪宅面積，而在摩納哥更加僅僅買得16平方米的面積。



料今年超級豪宅樓價最多跌5%



萊坊執行董事兼估價及諮詢部主管林浩文指，雖然近期樓市出現小陽春，但實際上只是量升，價格卻未見回升，故仍保持今年整體樓價下跌的預測。他續指，今年樓市主要受港府政策及環球經濟表現影響，並預料超級豪宅最多跌5%，一般豪宅最多跌10%；而山頂、南區的超級豪宅抗跌力較強，料今年表現持平。



被問及去年文輝道豪宅地流標一事，林浩文強調當中主要是政府與發展商估價有落差所致。他留意到政府已把該地皮重置於新一年度賣地表內，相信政府會對其招標底價有所調整。