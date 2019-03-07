朱立倫：我跟韓國瑜非常好　祝福王金平

朱立倫今天接受廣播主持人黃暐瀚專訪。（照片：POP撞新聞節目提供） 中評社台北3月7日電／中國國民黨前主席朱立倫今天上午接受廣播專訪，在節目一開始就向主持人黃暐瀚澄清，與高雄市長韓國瑜“非常好”。關於傳言他們兩人不合，其都是在他宣布參選2020後才出現的說法，他很訝異也啞然失笑。朱立倫也透露，網路裡自稱是朱立倫支持者卻攻擊韓國瑜的幾十個IP，都是綠營反串，“韓市長不會相信、我也不會相信”。另外，國民黨“立委”王金平今天宣布參選，朱立倫表示，沒有收到正式邀請，昨天已當面祝福王。



朱立倫今天接受廣播電台《POP搶先爆》節目，被問到根據平面媒體公布的最新民調，如果高雄市長韓國瑜沒有出來角逐2020大位，朱立倫的支持度贏柯文哲將近6個百分點，在3個百分點以上算是有效領先，朱立倫對此表示柯文哲很有政治實力，尤其在20到39歲的支持度是壓倒性的勝出，但是在40歲以上開始大幅度的溜滑梯下降，因為在統計學的角度上可能測不到年輕人，所以可能用樣本去加權，加權的結果就會讓那個地方（年輕人部分）跳得非常高，也許柯文哲在年輕人這塊也沒有數字所呈現的那麼強。



根據最新民調顯示，朱立倫在沒有韓國瑜參選的狀況下，首度領先參選呼聲高的台北市長柯文哲，也領先宣布連任的蔡英文。對此，朱立倫指出，民調技術上，對於年輕人的訪問可能因為樣本數不足，進行加權，放大了特定候選人的支持度，因此柯文哲可能沒有高成這樣，不過的確，柯文哲受年輕朋友的歡迎，他也相信“在努力過後，超越柯文哲是一定要做到的”。



朱立倫表示，一開始韓國瑜當選高雄市長，同時自己宣布要選“總統”，為了讓韓國瑜專心拚高雄市政，不要造成韓的困擾，所以兩人就沒見面；後來傳言越來越扯。提到韓國瑜在市長選戰初期，北上求助朱立倫遭冷漠以對。朱說，“為了這件事，我擔心自己記憶力不好，整個去查，完全沒有這回事，他沒有過來，他過來是9月，在此之前我們都是在高雄見面，我們的互動非常好”。



朱立倫說，韓國瑜是國民黨內很重要的資產和指標。對於黨內仍有人主張二階段初選，朱立倫說，國民黨推最強的候選人，現在有初選制度，就按照初選制度辦理。若黨中央覺得來初選的人都不夠強，可以不要辦理初選，或是停止初選，直接徵召，這也是黨的制度另外的彈性選擇。只要在公告初選辦法的時候講清楚，這就不叫什麼兩階段。