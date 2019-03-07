持智慧簽證外籍人士及其妻兒或可在泰工作

中評社北京3月7日電／據國泰《世界日報》報道，泰國國務院事務部副發言人烏伊拉春5日在國務院召開新聞發布會表示，內閣會議原則上批准勞工部公告草案，在特殊情況下准許外籍勞工進入泰國工作，包括高技術人才、投資者、高層管理者及初創企業者等，規定增加持有智慧簽證（Smart Visa）的外籍人士及其跟隨者在相關行業的特權，如服務、代替糾紛解決方式（ADR）、人力資源開發、科學和技術、環境管理及代替能源。



規定的特權包括：



1、發給簽證以讓高技術人才、投資者、高層管理者及初創企業者等獲得短暫居留權，並在居留期間能根據入境法從事泰國允許外勞從事的工作，而不用申請工作簽證；



2、准許持有Smart Visa的高技術人才、投資者、高層管理者及初創企業者等的合法配偶，根據入境法獲得在泰居留1年以上的權利，以及准許持有Smart Visa的高技術人才、投資者、高層管理者及初創企業者等人的子女，根據入境法獲得在泰居留18年以上的權利，並且在居留泰國期間允許工作，不必經過申請獲得許可，但必須是泰國政府准許外勞從事的工作。



烏伊拉春還說，會議上還批准了數字經濟與社會部報告的草案，包括：1、與地球同步衛星軌道（GSO）執行方針草案；2、審查准許國外衛星在泰服務政策草案。



（來源：中國僑網）