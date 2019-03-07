“網紅”靠美妝穩賺　成最年輕富豪

2019年福布斯富豪榜最年輕富豪凱莉詹娜與丈夫Travis Scott(網絡圖片) 據路透社報道：2019年福布斯最新富豪榜似乎情理之外、意料之中，惟21歲美妝女博主凱莉詹娜（Kylie Jenner）憑藉約10億美元（約78.5億港元）的身家，打破了Facebook創始人朱克伯格23歲成為億萬富翁的紀錄，成為媒體爭相報道的對象。



出生於1997年的詹娜來自卡戴珊家族，是家中的老么，從小便成為美國著名的真人騷電影明星。她還於2015年創立了同名線上彩妝品牌Kylie，通過Instagram等社交平台上超過1億的粉絲，展現了強大的帶貨能力。據福布斯估算，同美容零售商Ulta合作以後，去年Kylie彩妝的銷售額增長了9%，達到3.6億美元。



在此次的福布斯富豪榜上，她以10億美元身家躋身第2057位，雖然排名不高，但已經打破朱克伯格的紀錄，成為有史以來最年輕的億萬富豪。



福布斯形容她不僅是世上最年輕的億萬富豪，更是最年輕的白手起家的億萬富豪。不過也有網友譏諷道：“如果說她是白手起家，等於說威廉王子是白手起家。”



詹娜接受採訪時表示，她未曾期待過什麼，“不過能上榜就如得到承認及讚賞一樣，我感到高興。”



此外，詹娜還因年輕媽媽而聞名。她與美國饒舌歌手Travis Scott相識後熱戀並在2017年火速成婚。2018年，年僅20的詹娜已育有一名小孩。（來源：大公報）