中文大學鹽田合作推進AI產業化

鹽田區將聯合深圳市商務局到香港舉辦“健康鹽田.智能藍灣－2019年深港人工智能和生物科技產業合作促進會” 中評社香港3月7日電／《粵港澳大灣區發展規劃綱要》出台，國務院副總理、粵港澳大灣區建設領導小組組長韓正日前表示，重點支持港澳與內地加強科技創新合作。記者獲悉香港中文大學天石機器人研究所將與深圳鹽田區人民政府簽訂合作協議，商討於鹽田成立“機械人與人工智能產業研究所”。有學者認為，香港院校科研根基扎實，尤其人工智能（AI）有優勢，但成果在香港卻“無用武之地”，若香港院校與內地合作將科研成果產業化，正好實現香港與大灣區城市互補優勢，達至雙贏。



深圳鹽田區副區長羅毅表示，要抓緊粵港澳大灣區發展機遇，加強深港產業交流合作，希望利用鹽田區港口物流等產業優勢，為香港人工智能產業項目提供應用場景，吸引企業落戶鹽田進行產品研發，促成雙方項目合作。



爭取已孵化企業落戶鹽田



羅毅又透露，鹽田區將聯合深圳市商務局今日到香港舉辦“健康鹽田.智能藍灣－2019年深港人工智能和生物科技產業合作促進會”，並會與中大天石機器人研究所簽訂在鹽田共建“機械人與人工智能產業研究所”合作協議，並爭取已孵化企業到鹽田落戶。此外，亦會與香港科技大學建立溝通聯繫，重點對接科大生物技術研究所和科大人工智慧研究中心，探討兩地合作模式及可行性。



中大天石機器人研究所主要進行醫療機器人和服務機器人兩大領域的研究，2016年研究所團隊研發出“視覺導航智慧搬運機器人系統”，化身搬運行業的“智能叉車”毋須人手操作，並成立企業“未來機器人有限公司”將成果商品化。



市場龐大 “有用武之地”



“未來機器人有限公司”聯合創始人李陸洋稱，其產品最大市場是用於物流，由於鹽田港單港集裝箱吞吐量世界第一，提供了可用於產品測試及應用場地，加上政府的人才政策，故選擇於鹽田設置總部，目前與香港國際機場、DHL等合作。他認為，香港擁有優良科技人才、健全金融體系和國際視野，深圳將技術轉化為產品實體，希望配合未來大灣區計劃，能將各區的優勢發揮至最大。



中大工程學院副院長黃錦輝表示，香港院校的基礎研究根基扎實，但畢竟香港人口僅七百多萬，商業市場細，不少科研成果變成“無用武之地”，大灣區正是一個好好場地，香港可利用國際化和科研實力的優勢，將科研成果在大灣區內產業化。中大發言人回應查詢時證實，中大天石機器人研究所將與鹽田區人民政府商討合作事宜，但由於項目尚處於初步階段，目前暫未有具體內容公布。（來源：大公報）