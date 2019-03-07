俄羅斯披露最新月球探測計劃

月球基地構想圖 中評社北京3月7日電／近期，俄羅斯聯邦航天局內部披露了其最新的月球探測計劃，公布了無人和載人月球探測的整體方案，明確將於2031年執行載人登月任務，於2031～2035年將四個探測器發送至月球，最終建立月球基地。該消息一經公布，引發各國的高度關注。



無人月球探測計劃



根據最新消息，俄羅斯計劃於2031～2035年將四個探測器送上月球。2021年發射“月球－水珠”著陸器（月球－25）；2023年發射“月球－水珠”軌道器（月球－26）；2024年發射“月球－資源”著陸器（月球－27）；2027年發射月球－28著陸器；2028年：發射月球－29著陸器。



月球－25是一個小型月球極地著陸器，計劃2021年發射。該著陸器承擔著雙重任務，一是作為月面著陸驗證器，驗證用於後續探測任務的月面軟著陸技術；二是承擔月球科學探測任務，對月表風化層和局部外逸層進行探測。



2023年發射的“月球－水珠”軌道器（月球－26），其任務包括：繪制月表全圖，探測月球表面、亞表面結構，探測月表化學成分、富氫區域，探測月球引力場；對月球周圍空間（外逸層、太陽風與月球環境交互、月球磁異常現象和微流星體等）開展科學研究。



“月球－資源”項目將分兩個階段實施。2024年，發射月球－27著陸器；2027年，月球－28著陸器將采集月球南極的低溫土壤樣本並返回地球；2028年，月球－29著陸器將把月球車送上月球。



此外，俄羅斯計劃月球－30著陸器將把可重複利用的探月飛船送到月面，服務載人科考。月球－31著陸器將把近5噸重、擁有開發月球資源所必需裝備的重型月球車運抵月球。月球－32著陸器會將6噸的重型模塊送上月球，以便建設月球試驗場，後續發射的月球－33軌道飛行器的目標則是保障通信及導航。