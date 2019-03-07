王金平參選致詞全文　兩岸須終結戰爭

王金平宣布參選2020。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天正式召開記者會宣布參選2020。他致詞表示，他決定站出來，以堅定的信心跟決心，結合各行各業的力量，再一次展現台灣的生命力。他也強調，兩岸必須終結戰爭，否則，戰爭將終結大陸與台灣。



這場記者會在台北國際會議中心頂樓戶外場地召開，記者會一開始，先播放王金平“看見台灣生命力”競選影片，接著發表30分鐘的參選演說，最後發表競選LOGO。



王金平指出，政黨輪替20年來，因為過度的社會動員，在世代、階級、產業和族群之間，產生了無謂的對立與仇恨，造成台灣嚴重的內耗缺氧。未來4年，是台灣最需要冷靜、理性、團結的時刻，我們不應該再陷入統獨爭議的死胡同與各種假議題的糾葛，而應該務實面對歷史遺留的問題，放眼我們共同的未來。



以下王金平致詞全文：



今天和我一起走出來，站在這裡的朋友，代表著台灣多元的生命力。



今天，“中華民國”108年3月7日，我鄭重宣布，參選2020年“中華民國總統”。



我決定站出來，以堅定的信心和決心，結合各行各業的力量，再一次展現台灣的生命力。



讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。



當美國總統問他的幕僚：“告訴我，我們花大錢保護台灣，到底得到了什麼？”



當大陸一再聲明：“台灣是中國不可分割的一部分。”



最應該挺身捍衛主權，追求發展的我們，卻在爭吵中彼此對立，內耗沉淪。



事實上，在這個關鍵時刻，我們應該團結一致，以無比的自信，大聲告訴全世界：台灣是世界不可或缺的一部分。