被問大氣污染　財政部：心情隨著指標起伏

财政部副部长刘伟答记者问（中评社 张爽摄） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）“我的心情每天隨著PM2.5指標在起伏。我也養成了習慣，今天早上我一看，指標到了27，我開心得不得了。”7日上午，財政部副部長劉偉在在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上回答記者如何打贏“藍天保衛戰”的問題時感嘆道。



劉偉表示，去年中央財政安排大氣污染防治專項資金200億元，是2013年的4倍。財政部配合相關部門，主要抓住散煤治理這個“牛鼻子”，突出在京津冀這一帶。從一開始試點的13個城市，現在已經到了汾渭平原，目前有35個城市在做。在推進過程中，宜煤則煤，宜電則電，考慮推進工作的節奏，但是在資金的支持上，財政部是予以重點保障的。除了大力支持大氣污染治理，財政部還通過其他專項資金，算起來大致也有400億左右，支持清潔能源開發利用、節能減排、新能源汽車推廣應用等，這樣綜合施策，來解決大氣的問題。



劉偉指出，除了加大投入，機制建設更重要。創新機制就是財政部跟相關部門一道，把“殲滅戰”打下去、把好的天氣鞏固下去。去年，全國人大常委會對《大氣污染防治法》實施情況進行了執法檢查，其實反映出了比較多的問題。他表示，要打好大氣攻堅戰，中央財政的投入是非常重要的，但是單靠政府的投入是不夠的，還是需要社會各界的參與，我們需要的是企業要落實責任，甚至我們的群眾、老百姓都積極地加入進來。



他指出，全國人大常委會執法檢查中也反映出，現在政府承擔的環境治理的支出責任偏重，企業的主體責任，也就是市場主體責任還沒有完全落實。還有，環保成本的內部化遠遠不足，中央和地方在財政事權和支出責任劃分上也比較模糊。今年在創新機制、完善措施上還要做更多的工作，要把中央和地方財政事權和支出責任要劃分清楚，中央該承擔的責任，要適當往上提，地方該明確的任務，要把它壓實。同時，要支持推進環境監測體制改革，探索建立排污權有償使用和交易制度，完善以獎代補、政府綠色採購等政策，使大氣污染防治相關工作真正能夠取得實效，行穩致遠。



今年中央財政大氣污染防治資金在去年200億元的基礎上，再增加安排50億元，增長25%。剛才劉昆部長已經講到，今年污染防治方面的資金安排600億元，也就是說這裡的250億元之外，另外還有350億元是對水污染防治、土壤污染防治的投入，增長的幅度都是非常大的。我們會按照中央部署，配合相關部門，扎扎實實地推進這方面的工作。



（中評社報道組：張爽 林艶 徐夢溪 張心怡 後援記者：李娜 實習記者：薛寧婧）

