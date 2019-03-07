A股再次出現“限購”　市場看漲4000點

中評社香港3月7日電／在A股行情持續上漲的背景下，A股再次出現“限購”。與此同時，有機構預測A股將站上4000點。



多維新聞報道，北京時間3月7日，中國滬深兩市開盤漲跌不一，截至開盤，滬指報3103.67點，漲0.05%，深成指報9685.30點，跌0.16%，創指報1699.60點，跌0.05%。



3月6日，A股市場再度震蕩走高，上證綜指一舉突破3100點大關。如果從上證綜指1月4日低見2440.91點至3月6日盤中高見3102.10點計算，短短39個交易日，上證綜指攀升了661.19點，接連突破七大整數關口（1月4日收盤滬指實際已站上2500點整數關口）。



事實上，已有多家證券機構看好A股後市。



3月5日，中國證券機構長城證券發出的研報稱，上證綜指年內有突破4000點的可能，成為目前預測後市點位最高的機構。這份題為《牛市基礎已經形成》的研究報告寫道：“由於本輪行情缺乏基本面的相關支撐，後續市場核心矛盾有望回歸到經濟下行預期中去，預計一季度經濟數據相對較差，叠加3月至4月年報和一季報公布，從年報預告的業績情況來看，年報及一季報業績壓力較大，可能會在4月經歷一波調整。後市隨著對經濟數據預期的消化，將會在資金的推動下高位震蕩。我們預計年內上證綜指會達到4000點，但不會持續之前的暴漲趨勢，而是呈現穩步向上的格局。”



此外，中信建投證券本周早已喊出牛市來了，看多上證綜指至3500點。前海開源基金首席經濟學家楊德龍同樣認為，隨著越來越多的投資者看多、加倉，股市後市還會有進一步上行的空間。



值得一提的是，在行情火爆的背景下，A股再次出現“限購”。



3月5日，香港證券交易所發布公告稱，接獲深圳證券交易所通知，由於大族激光總境外持股比例超過28%，根據交易所規則，從3月5日起深港通將暫停接受該股票的買盤，賣盤仍會被接受。



簡而言之，對於大族激光，交易所對外資“限購”了，只許賣不許再買。



這次“限購”，是A股史上第二例，上一次發生在2015年牛市期間。2015年5月19日，上海機場因總境外持股比例超過28%，滬港通買入通道被交易所暫時關閉，成為滬港通開通以來首只出現因境外持股比例超過規定而被暫停接受買盤的個股。



按照中國證監會要求，所有境外投資者（QFII／RQFII／陸股通）對單個上市公司A股的持股比例總和，不超過該上市公司股份總數的30%。一旦上海證券交易所／深圳證券交易所通知聯交所個別滬股通／深股通股票的境外持股比例合計達到28%，任何有關該滬股通／深股通股票的進一步買盤即不獲接納，直至該滬股通／深股通股票的境外持股比例跌至低於26%。