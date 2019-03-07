賴士葆：黨中央要勸韓國瑜參加初選才是上策

藍委賴士葆。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）中國國民黨不分區“立委”、前“立法院長”王金平今天宣布參選2020，但《中國時報》今天公布最新民調顯示，高雄市長韓國瑜、國民黨前黨主席朱立倫民調都贏過無黨籍台北市長柯文哲。對於是否保留徵召，國民黨“立委”賴士葆今日上午受訪表示，一般來說，競爭經過一定程序初選，到最後又透過徵召找人，那就是“換柱2.0”讓人感覺不好。黨中央要發揮智慧，把最可能勝選的人，勸出來參加初選才是上上之策。不能選了一個民調不夠高，再換一個民調更高，那給外界觀感不好。



賴士葆說，很多基層聲音以及民調都一定要韓國瑜選，“要想盡辦法讓韓第一階段就投入”。



但賴士葆也說，任何政黨都以執政為終極目標，他現在跑基層大家都要國民黨重返執政，“給我最強的人，我們不會在乎過程”，是基層的聲音。



根據《中國時報》民調顯示，若2020選舉是韓國瑜、柯文哲對上蔡英文，韓31.9%領先柯22.9%、蔡15.6%。



對於韓國瑜目前民調最高，賴士葆表示，很多基層聲音以及民調都一定要韓國瑜選，“要想盡辦法讓韓第一階段就投入”，如果不是韓國瑜，而是朱立倫、王金平通過初選，那就要把民調衝高，如果他們可以贏柯文哲這個問題就沒了。



他也說，外界有聲音認為韓國瑜高雄市長沒當多久，那是韓的問題，韓要想辦法做出成績。如果不是韓國瑜，那第二民調的人，要把民調衝高超過柯文哲。



媒體詢問國民黨現在把柯文哲當對手，沒有把蔡英文當對手？賴士葆也說，差不多是這樣，不管是路人甲、路人乙皆知，蔡英文已經出局，跟台北市長選舉姚文智狀況很像。