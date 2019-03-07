人口危機　全美高校面臨“關門潮”？

在另一個小型的新英格蘭地區的大學南佛蒙特學院（Southern Vermont College）宣布關閉之後，麻省大學（University of Massachusetts，簡稱UMASS）校長米漢（Marty Meehan）近日警告稱，目前“存在的威脅”將很快削弱整個地區的高等教育機構生存能力。



在米汗看來，當地高等教育機構面臨的威脅就是人口危機。在美國大學生人口在20世紀下半葉經歷了打爆發之後，包括新英格蘭地區的大學等全國高等教育機構在近年來遭到整體入學人數開始下降的情況。2016年，超過三分之二的私立大學和大多數公立大學未能達到入學目標。入學率下降意味著學費收入下降，而這反過來又增加了大學，特別是小型學校的財政壓力。



並且，這種情況目前來看愈發嚴重。



儘管造成入學人數下降和一系列大學關閉的原因是多方面的，但教育專家表示入學趨勢下滑在所難免。專家稱，2008年的經濟危機導致了此後全美出生率出現了歷史性下滑，這對全美大學來說，也是一顆“定時炸彈”，而爆炸的時間將正是18年之後。



研究估計，2008年至2013年間，美國出生的嬰兒減少了近230萬，並且從那時起，出生率持續下降。而根據米汗的說法，從2026年開始，新英格蘭地區的大學生人數將下降32，000至54，000人。



“毫無疑問，這是對整個高等教育部門生存威脅，不幸的是，這種威脅從新英格蘭地區向全美蔓延”，這位前馬薩諸塞州議員在周一晚上的大學演講中說道。



一些專家預測，未來十年，全美私立大學中，關門歇業的比例將達到25%甚至50%。佛蒙特州的幾所小型學校已經宣布計劃關閉。在馬薩諸塞州，紐伯裡學院（Newbury College）將在今年春天關閉，而去年伊達山學院（Mount Ida College）和會德豐學院（Wheelock College）的突然關閉，並被波士頓 大學（Boston University）吞並。



作為一個大型的公立教育機構，有五所大學組成的UMass系統擁有更多的資源來應對災難性的危機，但米汗仍然希望將大學定位為吸引新的學生群：成人。



在周一晚上的演講中，米汗還宣布了一項計劃，為成人學習者創建一個新的在線學院，他設想將與南新罕布什爾大學（Southern New Hampshire University）競爭，該大學的網絡教育項目已經成為全美最大在線大學之一。



“在接下來的幾年裡，將有四到五個擁有強大實力的在線教育機構在區域立足生存，我們打算成為其中之一”，米汗說。



來源：美國中文網