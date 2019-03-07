發改委：研究制定居民增收三年行動方案

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／十三屆全國人大二次會議6日舉行記者會。國家發展改革委主任何立峰和副主任寧吉喆、連維良圍繞“大力推動經濟高質量發展”主題回答了中外記者提問。



2018年，面對複雜的國內外形勢，我國國內生產總值增長6.6%，總量站上90萬億元新台階，交出一份穩中有進的成績單。



何立峰表示，相信中國經濟一定會繼續保持穩中有進的態勢，實現今年預定發展目標。此外，發改委還在組織研究鼓勵舊汽車舊家電回收、大力發展循環經濟的行動方案。



何立峰說，要嚴防各級政府投資形成新的債務，嚴格防止“半拉子”工程。“不能搞‘大水漫灌’，要突出精准投資，實現產業政策精准調控，拉動和撬動社會資本主要是民間資本在國民經濟中的投資。”何立峰說。



在粵港澳大灣區發展方面，何立峰表示，正在按照部署抓緊推進“1＋N”規劃體系、“1＋N”政策體系的頂層設計。在創建國際科創中心方面，力度要進一步加大。重點推進有利於港澳居民進出內地和到內地發展的便利措施。



“形成強大國內市場有必要也有可能。”何立峰說，我國擁有近14億人口，市場主體據不完全統計達1.1億戶，“這就說明中國有龐大的生產資料消費市場，也有非常龐大的生活資料消費市場。”



談到中國經濟新變化，他說，新產業、新業態、新模式發展非常快，傳統產業特別是傳統製造業改造升級潛力巨大，新型城鎮化正在加快發展，城鄉居民消費水平、消費能力、消費意識不斷增強。相信通過深入推進供給側結構性改革，認真落實好“鞏固、增強、提升、暢通”八字方針，不斷提供更多高質量的產品和服務，國內市場就會越來越強大。