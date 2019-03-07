韓民調領先柯蔡　藍委：盼韓國瑜發揮智慧

藍委曾銘宗。（中評社 黃筱筠攝） 藍委江啟臣。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）根據《中國時報》民調顯示，若2020選舉是中國國民黨籍高雄市長韓國瑜、無黨籍台北市長柯文哲對上蔡英文，韓31.9%領先柯22.9%、蔡15.6%，是否會勸韓出來選2020？國民黨“立委”江啟臣今日上午受訪說，韓市長現在是台灣所有政治人物中，聲量、政治影響力最高的人，他可能不願意參選，但是韓做為政治領袖，要有責任感，怎麼決定對國民黨最好，加上有很多人對韓也殷切期盼等，希望韓市長發揮智慧。



江啟臣也說，韓國瑜民調大勝柯文哲等人，這是從過去到現在不同民調觀察起來的一個趨勢。但是韓國瑜要不要選2020，有他個人考量，我們尊重他。但是最大在野黨，2020選舉不派出一個勝選的候選人，對支持者也無法交代。



國民黨“立委”曾銘宗受訪也說，現在國民黨希望有公開、透明的徵選機制，徵選出最強的候選人，“不管有沒有表態的人，都希望黨能徵選出最強的人”。



國民黨目前有將蔡英文當敵手嗎？曾銘宗表示，蔡英文2020選舉一定會操作統獨、撕裂族群這張牌，只有操作這張牌，才有勝選的可能性，但是呼籲民眾不要再上當了。