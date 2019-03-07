財政部部長劉昆：增強基層財政“三保”能力

財務部部長劉昆答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）今天上午，十三屆全國人大二次會議新聞中心在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請財政部部長劉昆，副部長程麗華、劉偉就“財稅改革和財政工作”相關問題回答中外記者提問。



以下為文字實錄：



成都商報紅星新聞記者：請問部長，在經濟下行壓力下，一些地方財政收入放緩，有些市縣為了保工資、保運轉、保基本民生，支出壓力有些大。請問，為了緩解地方上的這種財政困難，財政部門會有哪些具體措施，讓我們這些地方上的緊日子有一個更好的解決方式？



劉昆：您說地方上過緊日子，我們要求地方過緊日子，不是說要求他不發放工資。去年我國經濟總體上保持穩中向好的態勢，但部分地區受經濟結構不合理、新舊動能轉換緩慢等影響，確實有些地方保工資、保運轉、保基本民生，也就是我們講的“三保”，出現了一些困難。對這方面，我們是高度重視的，在去年年底召開的全國財政工作會議上，我專門做了布置，要求對“三保”給予保障，支持增強基層財政“三保”能力。



財政部近期也就這個問題組織了專項調研，而且對地方財政運行情況的監控也進行了分析。從各地的情況看，基層財政“三保”的情況還是平穩的。我想介紹一下今年預算關於這方面的安排。中央財政在安排今年預算的時候，將保持地方財政的財力作為重點進行了均衡。由於實行更大規模的減稅降費，中央財政採取了一系列措施，但中央本級財政收入預測增長數只能達到5.1%。由於中央本級採取了一系列壓支措施，中央財政本級支出預計增長數是6.5%，比收入略高一些。而中央對地方的均衡性轉移支付增長10.9%，這是兩位數的增長率，是相當高的一個數據。中央對地方稅收返還和轉移支付將達到7.54萬億，增長9%。這方面的資金是向財力薄弱地區、向中西部地區傾斜的，所以就為地方財政特別是中西部地區提供了強有力的財力支撐。

