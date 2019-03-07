“脫貧攻堅戰”打的怎麼樣？劉永富：兩句話

国务院扶贫办主任刘永富（中评社 张爽摄） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心3月7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富就“攻堅克難——堅決打贏脫貧攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。



黨的十八大以來，我國精准扶貧已經實施了六年，脫貧攻堅戰已經打了三年，情況到底怎麼樣？發言伊始，劉永富用兩句話介紹了目前我國扶貧工作的情況。



第一句話，脫貧攻堅取得了顯著成就。我國貧困人口從2012年的9899萬人減少到2018年的1660萬人，6年時間減少了8000多萬人，連續6年平均每年減貧1300多萬人。特別是東部9省市已經有8個省市沒有國家標準下的貧困人口了，即北京、天津、上海、江蘇、浙江、廣東、福建、山東，只有遼寧還有幾萬人。從貧困縣來說，有832個貧困縣，2016年摘帽28個縣，2017年摘帽125個縣，2018年將要摘帽280個縣左右，目前各省正在進行評估，很快就會宣布。這樣下來，832個貧困縣有一半的縣摘帽了。2013年有建檔立卡貧困村12.8萬個，2018年底還剩2.6萬個貧困村。這是按照中央確定的目標：現行標準下貧困人口全部脫貧，貧困縣全部摘帽，消除區域性整體貧困，可以說人口已經做到了85%左右脫貧，村80%左右退出，縣超過50%摘帽。今年再努力一年，攻堅克難，再減少貧困人口1000萬人以上，再摘帽300個縣左右，那麼到明年就會剩600萬人以下的貧困人口和60個左右的貧困縣。這是從直接減貧成果來說的。



實際上還有許多間接的情況。首先，脫貧攻堅大大改善了貧困地區基礎設施和公共服務，不僅貧困人口受了益，所有農村的農民都一起共享了這些成果。其次，我們通過脫貧攻堅還倒逼了產業發展、生態改善，培養了大批農村幹部，鍛煉了大批黨政機關、國有企事業單位幹部。另外，我們基層幹部的工作作風有了轉變，工作能力有了提升，農村治理水平有了提升，這些都是涉及長遠發展的，也是國家的寶貴財富。



第二句話，我們對全面打贏脫貧攻堅戰充滿信心。脫貧攻堅戰的實踐證明，我們發揮中國共產黨領導政治優勢和社會主義制度優勢，五級書記抓扶貧，加強對脫貧攻堅工作的領導。通過六年精准扶貧、三年攻堅戰，積累了許多工作經驗，政策措施更加完備。另外，我們還有新的措施，大規模的投入、大量人員的幫扶，堅持目標標準，堅持問題導向，堅持嚴格的考核評估，所以我們充滿信心。特別以習近平同志為核心的黨中央高度重視脫貧攻堅，習近平總書記親自抓。黨的十八大以來，每年都要開專題會議進行部署，黨的十九大以來，每個月都對脫貧攻堅工作做出重要指示批示，即使在今年大年三十和正月初一這麼重要的節日，習近平總書記還對脫貧攻堅作出了重要批示。我們作為脫貧攻堅的專責部門，深感責任重大、使命光榮，壓力山大、動力十足，當然也信心滿滿。有這樣堅強的領導，我們堅信脫貧攻堅任務目標能夠圓滿完成。



劉永福強調，這次脫貧攻堅戰解決的是中國千百年來沒有解決的絕對貧困問題，並不是說絕對貧困問題解決完了，中國就沒有貧困了，相對貧困還會長期存在。中國仍然是世界上最大的發展中國家，這個地位並沒有改變。我們發展不充分不平衡，特別是三大差距還是比較明顯的，這是我國經濟社會發展的一個基本特征，人民日益增長的美好生活需求與不平衡不充分發展之間的矛盾，仍然是我國經濟社會發展的主要矛盾。所以，減貧在中國還是一項長期的任務。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 實習記者：薛寧婧）

