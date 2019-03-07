王金平拋參選政見　支持鞭刑　

王金平7日正式召開記者會宣布參選2020。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天正式召開記者會宣布參選2020，約有500人出席。有別以往的傳統作風，王金平以年輕、創新方式呈現，人脈廣闊的他婉拒花籃，僅有大型立牌作為背景，上頭寫著“幹大事、慈悲沒有敵人、走向世界、台魄”等口號，其中最引人注目的就是“支持鞭刑”。



現年78歲的王金平上午在台北國際會議中心頂樓戶外空間召開記者會，正式宣布參選2020大位。雖然現場氣溫偏低、雨勢不斷，但場面熱鬧，“總統好”、“凍蒜”聲不斷。



中國國民黨“立委”包括顏寬恒、蔣萬安、柯志恩、呂玉玲、廖國棟等，以及前彰化縣長卓伯源、前“考試院長”許水德、前“內政部長”李鴻源、前“經濟部長”王志剛等人，都到場參加。



王金平團隊將舞台設計成大型101動態看板，正好可以連結上舞台後方的101大樓，在舞台後方則有跑道連接101，象徵王的“總統”之路節節高升，相當吸睛。舞台兩側則有大型看板，集結了王金平的理念、政見、語錄以及人民心聲，包含“走向世界、公平、善良精神、人民好生活、初心”等。此外，記者會也邀來鋼琴家黃凱盈進行演奏，並介紹王金平的競選LOGO，黃凱盈說，“王金平”從中間切開，是左右兩邊完全對稱，代表著人民不管站在哪一邊，都能受到公平對待。



記者會現場背板設計大走年輕風，不僅模仿大數據排列方式呈現參選主張，其中“幹大事”和“支持鞭刑”等字樣，讓不少觀禮來賓駐足拍照。



國民黨中常會日前決議“總統”初選採7成民調、3成黨員投票決定，目前表態角逐者包括前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋等人。