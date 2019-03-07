加州華人持中國駕照等於無照駕駛？

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／據美國《世界日報》報道，此前，華人使用中國駕照在舊金山東灣超速被巡警攔截，警員認定其居住加州超半年，不能使用中國駕照開車，相當於無證駕駛，從而開具罰單，此事引起不少讀者反響。



加州高速公路巡警屋侖區域警官蕭瀚倫（Allen Hsiao）和巡警隊長鮑查（Ezery Beauchamp）均表示，假如有人在加州被巡警攔截，一般是因為超速等其他原因，而並非只是持中國駕照期間開車較長而違規。加州法律也並沒有條文規定如此細致，明說持中國駕照多久就不能在州內使用，警察通常擁有一定的自由裁量權，如果認定駕駛者是在加州居住，會根據具體違規情況來決定是否給罰單。



蕭瀚倫說，雖然加州新交通法規嚴打駕駛時玩手機（如打電話、拿手機定位GPS），但還是有人屢教不改，高速路時常能抓到違規者。半年前就出現一次令人痛心的悲劇。有加州巡警騎摩托車攔截違規者，停放在路肩上。不料有大貨車直接衝上右邊，將巡警撞死。事後判定是司機開車不專心，正在玩手機，根本沒有注意路況釀成車禍。



蕭瀚倫還提醒駕駛人在灣區雨季開車時，一定要打開雨刷，亮大燈，因為下雨視線模糊，如此操作不僅僅是為了看清前方道路，還為了讓其他車主看到自己的車輛。



對於華人持中國駕照能在加州開多久才算違規的問題。蕭瀚倫表示，這要看當時巡警執法的具體情況，是超速還是魯莽駕駛違規等。因為警察攔截車輛肯定是發現已違規，不可能提前預知對方駕照有什麼問題。加州法律規定，如果從外州遷移來超過10天就要持有本地駕照。通常來加州旅遊數天時間，當然不算在加州居民，持有中國駕照也不算無證駕駛。



鮑查說，假如華人持中國駕照來加州，到底多久才算居住從而要考取本地駕照，法律條文並無細致的規定。但法律自有一套判斷標準，比如你在公立高等教育支付居民水準的學費、交地稅用於報稅免稅等。一般持有中國駕照，在加州超過20天，可以算作居住，視為無證駕駛。但總體要看駕駛人的違規程度。法律不會明確說，到底這種情況是否一定要給罰單，法律終歸要起到教育作用，巡警會結合違規情況自由裁量，是給口頭警告，還是罰單。



（來源：中國僑網）