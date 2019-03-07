財政部回應：財政支持鄉村振興有哪些“幹貨”

財政部副部長程麗華（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午舉行記者會，圍繞“財稅改革和財政工作”為主題，邀請到財政部部長劉昆、副部長程麗華、劉偉回答中外記者的提問。記者會現場，有記者提問到關於“財政在支持鄉村振興方面將有哪些‘幹貨’？”



財政部副部長程麗華首先說道，黨的十九大以來，財政部緊緊圍繞支持實施鄉村振興戰略，加大投入力度，優化支出結構，創新管理機制，構建完善了財政支持鄉村振興的政策體系和體制機制。去年，全國財政一般公共預算用於農林水的支出邁上了2萬億元的新台階。今年，財政部將深入貫徹黨中央、國務院決策部署，堅持農業農村優先發展的總方針，繼續大力支持深入實施鄉村振興戰略，加快推進農業農村現代化。



關於今年中央財政在支持鄉村振興方面的“幹貨”，程麗華表示，主要有以下三個方面：



一是建立投入保障機制。今年全國一般公共預算擬安排農林水支出約2.2萬億元，同比增長7%。加快落實通過建立土地指標跨省域調劑機制，將土地增值收益更多用於“三農”。



二是完善支持政策體系。支持深化農業供給側結構性改革，保障國家糧食安全和重要農產品有效供給。支持統籌推進山水林田湖草綜合治理，完善以綠色生態為導向的財政支農政策體系。支持農村社會事業發展，促進城鄉基本公共服務均等化。



三是著力提升工作成效。完善財政涉農資金使用管理機制，加快建立涉農資金統籌整合長效機制。充分發揮財政資金的引導作用，撬動金融和社會資本更多投向農業農村。切實加強財政涉農資金監管，健全績效評價制度，提高資金使用效益。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 張西特）

