網紅“髮蠟哥”為蕉農要見韓　未如願撕陳情書

“髮蠟哥”何將財到高雄市政府為蕉農陳情。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜今天上午在高雄市政府連續有三個行程，分別是春吶在高雄旗津登場記者會、國際扶輪社美國7570地區GSE團隊來訪、高雄市不動產開發商同業公會捐贈青創基金，行程滿檔。但是一早卻被綽號“髮蠟哥”的網紅直播主何將財“丟香蕉”抗議，雖然由1999聯合服務中心出面受理陳情案，但髮蠟哥將陳情書撕掉，因此最後也沒有成案，上演一出小插曲。



在第一場春吶記者會之前，綽號“髮蠟哥”的網紅直播主何將財，開車在四維路大門口上要向韓國瑜陳情，不過被已經在現場等待的警察擋下，將他帶到路邊進行陳情，並由1999聯合服務中心主任何宜綸出面受理。



“髮蠟哥”在媒體面前激動地唸出陳情書內容，“韓市長你好，當初支持你，是因為希望你能照顧好高雄蕉農們，由於最近蕉農價格慘淡，農民辛苦付出，收成時血本無歸，你知道農民痛苦嗎？是否能夠了解農民的需要是什麼，農民只想要價格穩定、有固定收入，可以好好養家餬口，只求三餐溫飽，不求大富大貴，希望韓市長苦民所苦，幫助這些無助農民，莫忘初衷”他也強調這是旗山農民寫給他委託的陳情。



不過因為沒有如願進入市府當面跟韓國瑜見到面，“髮蠟哥”最後當眾撕掉陳情書，並朝市府門口丟了兩根香蕉，表示不滿。何宜綸表示，由於沒有收到陳情書，因此陳情案件也無法成案，但不管任何民眾陳情，該單位都會出面協助受理並出面接待陳情民眾。



嘉義縣義竹鄉鄉民“髮蠟哥”先前因捧高麗菜跟韓國瑜下跪一夕爆紅，選前他也大力支持韓國瑜，不過近日卻不滿韓國瑜爭取的外銷訂單，只對企業化農民有利，一般小農沒好處，因而前來陳情。