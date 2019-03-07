綠票倉補選若敗？卓榮泰：韓流來襲不如歸去

民進黨主席卓榮泰上午接受廣播節目專訪。（照片：周玉蔻嗆新聞節目提供） 中評社台北3月7日電／3月16日“立委”補選投票進入倒數階段，民進黨主席卓榮泰、新北市三重“立委”補選候選人余天今日上午接受廣播節目《周玉蔻嗆新聞》專訪，卓被問到是否新北與台南市兩席“立委”補選失利就辭職？卓榮泰說，盡全力去做，“如果真的韓流來襲，我就不如歸去”。余天則說，“輸了就退出政壇”。



對於民進黨中常會昨天通過“總統”初選提名期程，卓榮泰表示，他不會招兵買馬，黨中央的立場是“不會勸、也不會等誰來”，就是將提名初選平台弄好，用心將初選機制做到最好。卓也提到，我們有這麼多黨務同仁、地方黨部同仁，這些都是黨的資產。



周玉蔻追問是否有人在等前“行政院長”賴清德領表？卓榮泰表示，賴院長目前正在台南用力、用心輔選郭國文，“賴院長是很好的政治領袖，目前就是全心將輔選做好”。周再追問，賴若不選，應該就說沒有參選意願就好了？卓表示，賴正忙著輔選，沒有時間去想這件事情。



對於3月16日台南補選結果，是否關乎賴清德個人聲望，未來政治前途？卓榮泰說，黨中央設定3月18日啟動領表登記的時間點，並沒有與補選畫上等號，他也歡迎領表登記那幾天，“對台灣有信心的人都可以來參選”，卓表示，“我自己相信我自己，不會去改規則”。



至於民進黨前黨主席游錫堃、桃園市長鄭文燦會不會參選？未來是否可能“蔡鄭配”？卓榮泰強調，他不會管誰來？誰不來？他都不會勸，也不會等，若只有一個人領表，提名初選機制就會趨於單純。甚至蔡英文也要來登記，任何人都可以來登記，也不會去阻止誰去登記參選。



主持人問余天，對手頻找國民黨天王站台，到底他的對手是朱立倫、高雄市長韓國瑜、馬英九、還是國民黨“立委”補選人鄭世維。余天說，他也不曉得。至於比較怕誰？余天說，當然比較怕韓流，上次韓流來，人潮之多，讓他嚇一大跳，只能更加勤走基層。



周玉蔻追問，如果新北、台南兩席“立委”都輸，卓榮泰是否辭職？卓表示，首先必須在中常會做一個檢討，走了兩個月對黨的改造，如果不能讓選民恢復信心與熱情，不能因為民進黨的改變讓台灣繼續改變，就是那一句，韓流來襲不如歸去。