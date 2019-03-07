王金平78歲攻大位　藍議員：五府千歲

國民黨台中市議員楊正中。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月7日電（記者 林谷隆）現年78歲的中國國民黨前“立法院長”、現任不分區“立委”王金平7日上午正式宣布參選2020，國民黨台中市議員楊正中接受中評社訪問表示，國民黨長期都是老人政治，充滿權謀跟宮廷算計，並不是現在人民期待的領導人。至於王金平自稱他的輩份跟資歷能跟中美領導人平起平坐，楊正中也說“根基穩不穩固，我們拭目以待”。



楊正中表示，雖然老人政治有一定的柔軟度，但也有權謀跟宮廷政治，這樣的“五府千歲”大概都不符合人民期待。



楊正中提到，現在的台灣人期待看到像高雄市長韓國瑜一樣的政治人物來領導台灣，除了貼近人民之外，還要執政要能劍及履及、說到做到的行為模式。所以檯面上的“五府千歲”都應該考慮一下，栽培一些新生代，讓國民黨未來有潛力的政治人物可以接班的。



王金平競選宣言中，提到兩岸關係是說“台灣跟大陸就是兄弟之邦，兩岸都是同根生”，另外也說“兩岸如果不終止戰爭，戰爭會毀滅大陸跟台灣”，這應該要如何來看待？



楊正中強調，兩岸本來就是同文同種，兩岸在和平相處的情況之下，各自發展，才是台灣最好的一個選擇，但是民進黨執政後，他們用挑釁的方式激起兩岸對立，謀取民進黨的政治利益，但是卻帶給台灣人民極大的傷害。



楊正中告訴中評社，台灣禁不起戰爭摧殘，台灣人民也沒有辦法承受戰爭的傷害，所以說兩岸的和平，必然是2020大選台灣領導人必須要被檢視的一關。所以無論國民黨是王金平、朱立倫，還是吳敦義出線，都要好好省思如何為兩岸帶來和平，如何透過國共平台來降低兩岸風險。

