如何保證脫貧質量？扶貧辦：務實扎實真實

國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富答記者問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）“六年來我國脫貧攻堅取得了顯著成效，連續6年減貧超過千萬人口，脫貧攻堅戰剩下的兩年時間內還將有約400個貧困縣要脫貧摘帽。在這樣如此大規模的減貧速度下，未來的脫貧質量如何保證？正如《政府工作報告》提出的，如何確保脫貧有實效、可持續，經得起歷史檢驗？



十三屆全國人大二次會議新聞中心於3月7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，邀請國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富就“攻堅克難——堅決打贏脫貧攻堅戰”相關問題回答中外記者提問。



面對記者提問，劉永富表示，脫貧攻堅時間緊迫、任務艱巨，但不能因為時間緊迫、任務艱巨，我們就不顧質量。脫貧質量確實是個大問題，各個方面都比較關注，有的同志可能會提出，會不會有些假脫貧？這次脫貧攻堅的目標任務是明確的，我們的工作要求也是嚴格的，扶貧工作必須務實，措施必須扎實，結果必須真實，這是基本的要求，目標任務不能靠宣布完成，要實實在在地做出來。



他指出，我們對脫貧是有嚴格標準和程序的。貧困縣、貧困村的退出，就是你的絕對貧困人口數量，中部地區要降到2%以下，西部地區降到3%以下。貧困戶的脫貧，就是要做到2020年時收入達到4000塊錢左右，並且做到不愁吃、不愁穿，基本醫療、義務教育、住房安全有保障，我們講“一二三”，一個收入、兩個不愁、三個保障，必須要達到這個標準才能申請退出、宣布退出，沒有達到是不行的。另外，我們是有程序的，貧困縣的退出是由縣裡提出申請，市裡初核，省裡核查，核查完之後宣布，國家再去抽查，要抽查20%的縣，抽查不合格的要退回來。貧困戶也是要村裡提出、本人認可。所以，第一有標準，第二有程序，第三有嚴格的考核評估，有信息系統的監控來保證。



劉永富介紹道，目前已經宣布了兩批，2016年宣布了28個縣脫貧摘帽，2017年宣布了125個縣脫貧摘帽，這153個縣宣布以後，目前社會反映是良好的，社會是認可的，群眾是滿意的。我們第三方評估調查的貧困戶、脫貧戶和農戶，90%以上是滿意的、認可的。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）