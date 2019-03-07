向美購戰機F-16V　藍委：勿成政黨籌碼

藍委江啟臣受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）根據報道台灣軍方已向美方提出新式戰機的採購需求，F-16V列評估名單。這項軍購案被認為是蔡英文為了下半年訪美買入場券。中國國民黨“立委”江啟臣今日上午受訪說，我們空戰世代交替是的確需要，希望“國防部”、蔡政府要非常務實，不要把“國防”當成政黨的造勢或是籌碼，我們不想當凱子、也不想當籌碼。



根據中央社報道，軍方人士表示，已向美方提出新式戰機的採購需求，F-16V列評估名單。外傳將向美方採購66架F-16V，金額約新台幣3900億元，空軍司令部表示，因裝備型式不同，價格有所落差，將待美方回覆後再行議價。另外“國軍”也規劃將現有144架F-16A/B升級為F-16V。



這樣的報價會不會太高？江啟臣表示，報價要看內容，每一家媒體報價都不同，但確定“國防部”有向美方提出需求。“國防”戰略提昇我們願意支持，但是內容要說明清楚，國際市場上不能比人家貴，要符合“國防”需求。



這項軍購被解讀是蔡英文下半年訪美的入場券，做好迎戰的解讀？江啟臣說，軍事採購有政治意義，但是不同美國總統對於軍購也有不同看法。比如三年前蔡英文剛當選，美國總統特朗普接了蔡英文電話也發了推特，還說美國賣了台灣數十億美金武器，卻不能通一個道賀電話。



他表示，如果從特朗普從生意角度來看，我們就是買家。如果對我們來說，數千億買賣會不會成為美方接待蔡英文的入場券，一定會引起想像。他呼籲，“國防”是“國防”，蔡英文不要把“國防”當籌碼。



國民黨“立委”賴士葆認為，蔡政府就是要灑錢救民調、救選情，“但是無效啦！”大家要看蔡英文做多少事情，不是一直罵中共，或是這裡灑錢、那裡灑錢，這都是救民調，還是不會起色。