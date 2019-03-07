美聯儲：經濟放緩成常態不排除QE和負利率

中評社香港3月7日電／紐約聯儲主席提到三大制約因素：全球經濟放緩、地緣政治不確定和金融環境收緊，稱全球經濟形勢對美國經濟構成主要風險，中歐前景變得不那麼好。美聯儲有工具應對經濟下行，可能重啟QE，也可能考慮負利率。



又一位美聯儲高官提供了目前保持耐心的理由。美聯儲三號人物、紐約聯儲主席威廉姆斯（John Williams）預計，美國經濟放緩將成常態，並且明確聯儲有足夠工具應對可能的不利環境。



美東時間6日周三，威廉姆斯在紐約經濟俱樂部講話時指出，美國經濟增長放緩未必是讓人恐慌的信號，但將是人們應該有所預期的“新常態”。緩慢增長和低中性利率反映了未來的政策挑戰。



威廉姆斯自稱對合理的貨幣政策並沒有具體的偏好，說耐心意味著美聯儲有時間作出調整。他評論美國經濟稱，



“鑒於勞動力市場強勁、（經濟）增長溫和，沒有跡象顯示存在任何明顯的通脹壓力，基準的經濟前景預期是很有利的。那麼，美聯儲會怎麼反應？我的簡單回答是：視情況而定！”



威廉姆斯表示，經濟前景不錯，但多種不確定性還在迫近，因此美聯儲等得起、靈活得起，可以等待讓數據指導聯儲採用什麼方式。當前2.4%的美國聯邦基金利率讓美國經濟處於既不抑制經濟增長也不讓經濟過熱的中性水平。



威廉姆斯認為，全球經濟形勢對美國經濟構成主要風險。自去年9月聯儲會議以來，形勢已經一定程度上發生重大轉變。全球經濟增速放緩的跡象已經變得顯著。美聯儲做好應對準備具有重要意義。一旦經濟下行，美聯儲具備應對的政策工具，可能會重啟QE，也可能考慮負利率，



除了全球經濟放緩，威廉姆斯還提到兩大制約因素：地緣政治不確定性和金融環境收緊。



他說，去年市場波動、金融環境收緊，這將限制今年消費者和企業支出。預計今年美國GDP增速降至約2%，這也是他認為美國經濟增長的潛在水平。



美國經濟放緩不算意外



華爾街見聞注意到，威廉姆斯的經濟預期低於兩周前公布的美聯儲半年度貨幣政策報告預測水平，該報告稱，今年GDP增速可能略低於3%，但聯邦政府關門可能某種程度上拉低一季度增速。



上周華爾街見聞文章還提到，在政府關門、極端天氣、消費萎縮等因素的拖累下，最近高盛和紐約聯儲GDP模型對美國一季度GDP的預測，都下調到了不到1%。亞特蘭大聯儲的模型更加悲觀，認為一季度的增長只有可憐的0.3%。不過，分析師預計此後美國經濟增速會反彈。高盛將二季度的增速預期從2.7%上調到了2.9%。



全球最大對衝基金橋水的創始人達裡歐日前也預計，美國和其他大多數國家的經濟增長將會顯著放緩，他仍然擔心世界其他地區的經濟疲軟，如日本和歐洲。



雖然將2020年11月之前美國發生經濟衰退的幾率下調至35%左右，但達裡歐認為，美聯儲可以通過降息2%以上來推遲經濟衰退，這種措施不足以抵消一次嚴重的經濟衰退。



聯儲高官不約而同提及外部環境等經濟前景的“逆風”



威廉姆斯的最新講話呼應了最近美聯儲主席和副主席等高官的態度：政策視數據而定，面對全球經濟疲軟等一些內外部問題，當前不適合繼續加息。



上周二，美聯儲主席鮑威爾在國會作證時預計，今年美國經濟增速將低於去年，但整體形勢良好。他認為，美國經濟增長放緩的主要風險來自海外。



雖然仍預計美國經濟將穩健增長，但鮑威爾強調貨幣政策還需耐心，＂不急於＂做修改政策的判斷，必要時將調整縮減資產負債表規模（縮表）的計劃。上周三作證時，他又重申保持耐心，稱未考慮提高通脹目標，並透露，聯儲已制定縮表計劃框架，預計很快公布。



上周四美聯儲副主席克拉里達表示，美聯儲將需要看到通脹上升的確鑿證據才會再次升息。同日，達拉斯聯儲主席Kaplan稱，聯邦基金利率目標接近中性利率水平。費城聯儲主席哈克預計，美聯儲今明兩年各加息一次將是適宜的。



本周二，四位地區聯儲主席齊發聲，列舉了通脹、勞動力閑置問題、企業債和外部因素等種種“擔憂”，為現階段暫停加息正名。其中今年票委、一直是鷹派的波士頓聯儲主席意外“轉鴿”，不確定今年是否再加息一次，兩個月前還支持加息兩次。



來源：華爾街見聞網