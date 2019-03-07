中美貿易戰影響中國脫貧？扶貧辦：沒影響

国务院扶贫办主任刘永富答记者问（中评社 张爽摄） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）在7日上午十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上，有外媒記者注意到，2019年是我國實現全面小康和打贏脫貧攻堅戰的衝刺年，可是近來中國經濟面對下行壓力，包括中美貿易戰，是否會拖慢上述目標的實現進度？



“我可以明確地告訴您，不會影響，也不會說拖到2021年。”扶貧辦主任劉永富在回答中表示，“我們是不希望打貿易戰，但中美之間有一點摩擦是很正常的，通過談判、協商來解決，中美兩國國家元首都親自出馬，現在正在緊鑼密鼓地進行磋商，我們希望、也相信問題會得到解決。”



同時，劉永富表示，但貿易摩擦多了，對兩國經濟的發展會有影響。經濟發展是脫貧攻堅的物質基礎，經濟發展有了影響，那對脫貧攻堅也就會有影響。現在主要的影響在什麼方面呢？一些企業崗位可能會減少，會影響一部分貧困人口的務工。但是對這類影響，我們可以採取其他的辦法來彌補。現在脫貧攻堅的辦法多得很，不在沿海務工，我們可以就地發展產業。所以，我們會把這些影響降到最低的限度，就是必須完成脫貧攻堅任務，不能讓它影響到我們任務的完成。你要相信，我們中國有這個能力，也是有這個辦法，我們辦法還是很多的。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 實習記者：薛寧婧）

