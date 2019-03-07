扶貧辦主任：易地扶貧搬遷不是一搬了之

扶貧辦主任劉永富（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）國務院扶貧辦主任劉永富今天上午在十三屆全國人大二次會議新聞中心舉行的記者會上回答記者關於易地扶貧搬遷的問題，他表示，“十三五”期間，我們要易地搬遷1000萬建檔立卡貧困人口，這個任務在今年要全部完成。



劉永富表示，首先，搬遷是有規劃的。往哪個地方搬，不能一搬了之，搬了以後怎麼生活要研究。我們現在要做的是：第一，因地制宜地發展產業。第二，培訓務工。當然，搬遷以後老人看病、小孩上學很方便了，即使出去打工，也節省了路上的路程，所以好處還是很多的。但是，要出去務工，要就地發展產業，還是有個過程的。我們也有一些措施，比如東西部扶貧協作，沿海的省份富裕了，就要按照“兩個大局”的戰略構想，支持西部。我們在西部省和東部省搞一個勞務協作，西部勞動力往東部送的時候，要多送貧困人口，有的是免費培訓，有的是免費提供路費，有的是過去了以後穩崗，把貧困人口作為重點，尤其把易地搬遷群眾作為重點，這是送出去一部分到東部去。



第二，在當地留下一部分搞扶貧車間。縣城的一些企業，像九十年代沿海的“三來一補”一樣，在村裡面建一些扶貧車間，讓這些貧困人口在家門口就近就地打工。現在全國有3萬多個扶貧車間，有200多萬人在裡面就業，其中貧困人口接近100萬，這樣又解決一部分。我們現在蓋的小區，一樓二樓這些商品房都預留出來了，搞扶貧車間。像西藏拉薩有個“三有村”——“有房子、有產業、有健康”，搬了幾百戶過去，建了三個股份制企業，一個是養奶牛，一個養雞，一個搞種植，而且都是股份制，盈利還比較好，有這樣成功的做法。當然，搬一千萬人這個問題，包括同步的還有大幾百萬人，怎麼長期穩住，對我們還是一個考驗，不指望一搬過去就所有問題都解決了。“有問題我們慢慢解決。當然也不能太慢了，還得抓緊，那邊等著吃飯呢。”劉永富最後笑說。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 實習記者：張西特）

