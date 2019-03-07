劉永富：中央脫貧攻堅專項巡視發現四類問題

扶貧辦主任劉永富（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）7日上午，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富就“攻堅克難——堅決打贏脫貧攻堅戰”相關問題在梅地亞中心新聞發布廳回答中外記者提問。



中央廣播電視總台央視記者：我們注意到這兩年，扶貧領域考核監督在不斷強化，就像您剛才也提到了，包括中央的脫貧攻堅專項巡視，還有一年一度的脫貧攻堅成效考核等工作，通過這些考核和監督，我們主要發現了哪些重點問題？整改的情況又是怎麼樣的？



劉永富：這次脫貧攻堅要實行最嚴格的考核評估制度。中西部22個省的省委書記、省長向中央簽署脫貧攻堅責任書，立下軍令狀，這是十八大以來唯一一項由黨政一把手向中央立軍令狀的工作。對脫貧攻堅進行專項巡視，也是到目前為止黨中央唯一一次對一項工作、一個領域進行專項巡視。所以，這兩個唯一和實行最嚴格的考核評估制度，都表示了中國脫貧攻堅的堅強決心和堅定信心，表示了脫貧攻堅是必須完成的硬任務。脫貧攻堅六大體系裡面有監督考核體系，現在又增加了中央專項巡視。



中央專項巡視主要發現了四大類問題：一是政治責任落實不到位。二是貫徹精准方略不到位。三是形式主義、官僚主義問題突出。四是深度貧困問題突出。中央巡視是政治巡視，重點抓黨委、政府和黨政一把手的責任，抓有關部門黨組、黨委和主要負責人的責任。現在各地、各部門都制定了方案，正在整改之中，4月底前要向中央提交報告。



我們一年一度的考核工作，有省際交叉考核、第三方評估、記者暗訪、績效考核這四項，再加上脫貧攻堅民主監督以及對平時發現的各類問題，都要匯在一起，每年都要把這些問題通報給地方進行整改。目前實地考核已經結束，正在匯總問題。這個主要是查責任落實、政策落實、工作落實的情況，確實還有落實不到位的，要查貧困識別是不是準確，幫扶是不是精准，退出是不是保證了質量，群眾滿意度到底怎麼樣，資金管理使用到底怎麼樣。對這類問題，每年都要進行整改，今年我們又有新的措施，就是把考核整改和巡視整改結合起來，這是今年的一個特點。



第二個特點，要求不能問題清單反饋地方整改以後層層搞督查。國務院扶貧開發領導小組已經明確，問題反饋以後，三個月之內，中央部門和省市縣不要再去搞層層的督查考核。現在問題還是發現比較多的，每年全國都要整改幾萬個問題，處分四五千人，當然也提拔若干人，表揚若干人。對考核好的，不僅要通報表揚，還要給予資金獎勵，嚴管厚愛相結合，鼓勵鞭策相結合。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 實習記者：張西特）

