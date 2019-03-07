劉永富：金融扶貧是脫貧攻堅站的生力軍

成都廣播電視台神鳥資訊記者提問（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）十三屆全國人大二次會議新聞中心7日上午在梅地亞中心新聞發布廳舉行記者會，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富就記者提出的“金融扶貧”問題表示，“金融扶貧在這次脫貧攻堅中占有非常重要的地位，可以說是生力軍。”



劉永富表示，中國以前的扶貧投入，在黨的十八大以前，扶貧資金是很少的，而且主要是財政資金投入，金融資金很少。現在金融服務脫貧攻堅工作做得很好，我們有扶貧小額信貸、扶貧再貸款，還有扶貧金融債，每年都會有過萬億金融資金投向貧困地區和脫貧攻堅直接相關的一些項目。我們對建檔立卡貧困戶搞產業缺啟動資金的，給扶貧小額信貸支持，5萬元以下、三年以內，免擔保、免抵押，金融機構按基準利率放貸，縣建風險基金，扶貧資金全額貼息。2014年制定政策，2015年放貸1100億，2016年放貸1700億，2017年放貸1500億，2018年近1000億，加上今年已經累計放貸5500億，現在已經按期還貸2600多億。我們的易地扶貧搬遷，金融機構發放了1000多億中長期貸款。“金融部門是生力軍，是立了大功的。”



同時，劉永富強調，我們也要注意一些問題，就是防止有些地方打著扶貧的旗號變相舉債。還要防範化解金融風險，像扶貧小額信貸，去年最多的時候，逾期有30多個億，我們很快採取措施，加強監測，逾期率從百分之一點幾降到現在的0.4%，應該說資產質量很好。脫貧攻堅要防範化解金融風險，因為“三大攻堅戰”都是互相促進的。當然，我們也希望金融部門繼續堅持這個好的做法，在防範金融風險的情況下，進一步加大對脫貧攻堅的支持力度，特別是要向深度貧困地區傾斜，要向產業扶貧項目傾斜，要向易地扶貧搬遷傾斜，在基礎設施建設、產業發展等方面給予更多的支持。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：毛成勛）