墾丁春吶移師高雄　韓國瑜：要成最棒音樂祭

高雄市長韓國瑜 。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月7日電（記者 蔣繼平）從屏東墾丁發跡已連辦23年音樂活動“Spring Scream”（春天吶喊），今年首度移師到外地舉辦，選擇轉往高雄旗津沙灘上進行。中國國民黨高雄市長韓國瑜今天上午出席記者會表示，高雄現在百花齊放，大家都跑來高雄了，市府一定要全力配合交通運輸，而且這是屬於年輕人的活動，一定要嚴禁毒品進入，成為最棒的音樂祭。



“春天吶喊”是在1995年由2名美國人吉米（Jimi）和韋德（Wade）在4月春假時於墾丁創辦台灣第一個地下獨立樂團表演平台，後來打開全台知名度，演變成墾丁音樂季，吸引許多人潮湧入。但是2002年後許多電音、演唱會音樂場子開始搭順風車，演變為“墾丁春天音樂季”，但也帶來毒品、色情、轟趴等負面新聞，直到2016年“春浪”退出轉往台北舉辦，讓音樂季人數大減不如以往輝煌。



主打原創音樂的“春吶”在主辦人吉米與韋德跟無成娛樂文化接洽後，決定今年改到高雄旗津舉辦，年初開始跟高雄市政府聯繫，最後敲定5月3日到5日會在旗津沙灘登場，舉辦“旗津春吶”，今天上午舉辦記者會，韓國瑜到場出席，也吸引許多媒體到場採訪。



韓國瑜表示，現在高雄築巢引鳳，百花齊放，所謂德不孤必有鄰，好像大家都開始往高雄來了，身為高雄人，相信大家都感到非常光榮！春吶積累許多寶貴經驗，讓海內外朋友積累了很多美好回憶，今年在高雄旗津辦理，“觀光局”以及市政府相關單位一定要做好地主的角色，包括治安、交通、渡輪航班及旅社等配置。



韓國瑜說，春吶為年輕人充滿歡樂的活動，絕對嚴禁毒品進入高雄，讓這場音樂祭是場健康又快樂的美好慶典。此外，3月23日在旗津也有一場旗津滿月趴，目前累積報名人數也達3000多人，因此有信心，為期三天的春吶，到時將會吸引上萬人參加，感謝各主辦單位協力與共，一起讓高雄越來越好。