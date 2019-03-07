敗壞脫貧攻堅的名聲　劉永富：嚴肅處理

扶貧辦主任劉永富（中評社 張爽攝） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）針對個別扶貧幹部存在著優親厚友的行為，甚至是搞形式主義、形象工程，如何“重拳”出擊扶貧領域的腐敗和作風問題？國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富在十三屆全國人大二次會議記者會上表示，誰想動扶貧這個奶酪，或者敗壞脫貧攻堅的名聲，我們要嚴肅處理，不能讓他得好處。



劉永富表示，我們對優親厚友的、弄虛作假的、搞形象工程的、搞形式主義官僚主義的，已經重拳出擊了，這幾年查了不少案子，也處理了不少人。處理人、查案子不是目的，目的是要完成脫貧攻堅任務。防治這些問題，要搞清楚他為什麼能夠優親厚友，為什麼能弄虛作假，為什麼形式主義官僚主義能過關？要從制度上考慮，做好頂層設計。



對誰是貧困戶有嚴格的標準和程序，符合條件的進行建檔立卡，對致貧原因是什麼、誰來幫他、採取什麼措施、幫得怎麼樣、是不是脫貧了、脫貧了以後怎麼樣，都要進行記錄和跟蹤。即使脫貧了也要跟蹤。所以，建檔立卡系統既是共和國脫貧攻堅的檔案，也是我們查處各種問題的依據。



同時資金項目管理要公開公平公正。比如，現在違規的資金從2013年的15%降到去年的1%，大量資金趴在賬上，不敢用了。我們搞項目庫，按照脫貧攻堅的規劃，按照當地產業資源禀賦和產業特點能做什麼，我們先把項目找出來，等錢來了以後，就從項目庫裡選，經過論證，這裡面的貓膩就會少。



再一個，到村、鄉鎮一級的項目資金的使用要公示和公告，要群眾監督，當然這是制度上的設計，建檔立卡、建項目庫、公示公告。即使是這樣，仍然會有一些頂風作案、違法亂紀的。最後我們就是一招，輕微的糾正，嚴重違紀違規的就處理、處分。比如有的地方，低保吃回扣，危房改造搞貓膩，判刑的都有，這不是重拳出擊嗎？最後，劉永富強調，我們還要繼續保持這種威懾力量，誰要想動扶貧這個奶酪，或者敗壞脫貧攻堅的名聲，我們也要嚴肅處理，不能讓他得好處。



（中評社報道組：張爽 林艶 張心怡 徐夢溪 後援記者：李娜 張西特）

