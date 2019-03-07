王艶霞委員：北京冬奧籌辦工作穩步推進

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／參加兩會的全國政協委員、北京冬奧組委體育部副部長王艶霞6日表示，北京冬奧組委正在精心籌辦北京2022年冬奧會和冬殘奧會（以下簡稱北京冬奧會），在場館基礎設施建設、人才培養、科技支撐、市場開發、氣象保障、志願服務等各方面穩步推進。



在6日的全國政協十三屆二次會議體育界別的小組會議中，王艶霞介紹說，北京冬奧會將在今年由“專項計劃階段”轉入“測試就緒階段”。目前場館基礎設施全面開工，絕大多數競賽場館到明年將達到測試要求。第一場冬奧會測試賽——高山滑雪世界杯將於2020年在延慶賽區舉行。北京冬奧組委會同相關單位和部門正在籌辦“相約北京”系列測試賽，其中包括15個冬奧會測試項目、5個冬殘奧會測試項目。此外，北京冬奧會吉祥物已於去年啟動征集，今年下半年將適時發布。



王艶霞所在的北京冬奧組委體育部負責競賽的組織和籌辦。她坦言，由於我國冬季運動基礎相對薄弱，辦賽人才也相對欠缺，特別是高水平賽事組織人員十分欠缺，像高山滑雪世界杯這樣的高級別賽事，我國從未舉辦，也談不上人才儲備。



“因此，冬奧會籌辦需要大量優秀的裁判、技術官員等專業人才。冬奧組委在人才方面堅持引進和培養，目標是建立專業化國際化的人才隊伍。”她說。



據王艶霞介紹，目前北京冬奧會競賽核心團隊已基本組建，並派往全國錦標賽、國外單項世錦賽和世界杯等賽事進行“影隨計劃”，在實戰中培訓和演練，目前已先後派出各領域業務骨幹470人次。在冬奧會全部15個分項中全面展開國內技術官員培訓，針對冬奧會需求，2018年已培養1000人次。與此同時，引入了25位規劃和賽事組織方面的國際專家；還與高校聯合培養人才，招收專項研究生。



在科技支撐方面，王艶霞表示，智慧場館、高新技術將在冬奧會場館中得到普遍應用。比如北京賽區唯一新建的冰上場館國家速滑館，將為運動員提供計時計速的全方位運動數字系統，為觀眾提供智能座位引導、實時賽事解析等觀賽服務，這些將是全新的體驗。