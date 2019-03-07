蔡英文訪華府？AIT執行主任回避回應

羅瑞智出席TRA四十年活動致辭 中評社記者 余東暉攝

中評社華盛頓3月6日電（記者 余東暉）對於美國國會議員正在推動的邀請蔡英文來美國國會演講，或者派彭斯去台灣訪問，美國在台協會 （AIT）執行主任羅瑞智（John Norris）6日回避回應，只稱AIT是非營利機構，不是決策機構，會聽命於行政部門的指示，執行美國政府的對台政策。



羅瑞智是6日晚間出席在雙橡園舉行的“台灣關係法”40周年啟動發表會，接受媒體訪問被問到美台高層互訪問題時做上述表示的。他說，AIT是非盈利機構，不是決策機構，“我們會聽政府的並執行政府的政策”。問到蔡英文來華府的可能性，羅瑞智又說了一遍：“我們不是決策者，我們實施政府的政策，在這種問題上會遵循行政部門的指示。”



羅瑞智表示，美台關係充滿活力，雙方交往活躍。僅本周就有桃園市長鄭文燦和陸委會副主委陳明祺訪問華府，美國負責宗教自由的大使布朗巴克即將去台灣訪問。AIT正在實施活躍的交流項目，期待未來幾個月有更多這種交流。今年是台灣關係法40年，對美台關係是關鍵一年。40年前曾作為AIT第一批人員派駐台灣的羅瑞智稱自己見證了台灣的經濟繁榮與民主轉型，對他來說具有重要意義。