劉永富：扶貧要利用信息技術坐上時代快車

国务院扶贫办主任刘永富（中评社 张爽摄） 中評社北京3月7日電（中評社報道組）目前互聯網高速發展，如何發揮“互聯網＋”技術扶貧的作用，助推脫貧攻堅戰？7日上午，國務院扶貧開發領導小組辦公室主任劉永富回答記者提問時介紹了兩個經典案例，蘭考和井岡山是2016年脫貧，2017年宣布的。脫貧後，他們在繼續做鞏固的工作。張莊村我去過，脫貧之前去過一次，脫貧之後又去過一次，相隔兩年，變化比較大。我有兩個感覺：第一，張莊村沒有大拆大建，農村那些房子修一修、整一整，就地整得幹乾淨淨，很有品位，你們可以去看。第二，沒有見著閑人，大家都在幹事，都在幹活。



劉永富表示，現在做扶貧要利用信息技術，利用“互聯網＋”來做，要坐上時代的快車。這方面我們已經有典型案例，2014年開始，在甘肅隴南開展電商扶貧示範城市試點，甘肅隴南是甘肅交通最不發達的地方，和四川交界，2013年時有80多萬貧困人口，現在還有小20萬。甘肅隴南的貧困人口通過“電商＋扶貧”，2015年人均增收430元，2016年人均增收420元，2017年人均增收710元，2018年人均增收810元。非貧困人口增收比這個還要多。通過電商解決買難賣難的問題，甘肅隴南的農特產品現在沒有賣不出去的了。老百姓轉變了觀念，靠自己的勞動來致富，市場要守信，要有質量，要有品牌的意識，要有現代化的手段。



劉永富介紹，現在我們在全國搭建了一個平台，中國扶貧志願服務促進會建了一個社會扶貧網，現在註冊人數4000多萬人，貧困人口有什麼需求，經過管理員發布，在網上實現對接。到目前為止，快兩年時間，發布了400多萬個需求，對接成功300多萬個，還是挺有成效的。下一步，準備把貧困地區的名特優、綠色有機產品，比如說青藏高原的青稞、牦牛，南疆的大棗、核桃賣到城裡去，青稞降血糖，牦牛肉營養美味，新疆的核桃、大棗品質好，農民增收，城市人買到合適的產品，通過電商，壓縮中間環節，兩全其美。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張心怡 張爽 後援記者：李娜 實習記者：薛寧婧）

