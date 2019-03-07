王金平宣布參選時間場地巧安排　強調拼經濟

王金平今天正式召開記者會宣布參選2020。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨前“立法院長”、不分區“立委”王金平今天正式召開記者會宣布參選2020。王金平今天選擇在上午10點10分發表參宣言，場地並選在台北國際會議中心，是因為此處是台灣對外貿易的“心臟”，更是經濟起飛的發源地，王參選的主軸就是要幫台灣拚經濟，王也強調自己是有經驗與決心的船長，能帶大家走向世界，讓人民再過“台灣錢淹腳目”的好日子。



而在政壇人脈廣闊的王金平，今天的參選記者會並沒有特別邀請政壇大咖前來，反而都找一些各行各業的領頭者，代表了他要接地氣的概念。國民黨“立委”方面，包括黨團總召江啟臣、書記長吳志揚、柯志恩、顏寬恆和陳宜民等都出席這場記者會，另外前“內政部長”李鴻源、彰化縣前縣長卓伯源等人也到場支持。



王金平團隊表示，選在10點10分發表演說，除了代表十全十美，雙十也是國民黨建立“中華民國”的日子，甚至在時鐘的展現上也代表著的勝利成功；場地方面，周邊有台北世貿中心、國際會議中心、君悅飯店，是台灣經濟起飛的發源地，台北101是台灣對外的最佳代表，也展現王金平的決心與信心，讓世界看見台灣，帶台灣走向世界。



記者會今天也邀來鋼琴家黃凱盈奏“移動城市”，並介紹王金平的競選LOGO，黃凱盈說，“王金平”這三個字從中間切開，是左右兩邊完全對稱，代表著人民不管站在哪一邊，都能受到公平對待，橋樑也帶出公平、公正圓融的形象。