普京：俄羅斯去年攔截近600名外國情報人員

普京在俄聯邦安全局6日召開的會議上表示，外國情報機構正努力增加在俄羅斯各地的活動 圖片來源：CNN 中評社北京3月7日電／俄羅斯總統普京當地時間周三（6日）表示，俄羅斯安全部門去年攔截了近600名外國特工和情報人員。他表示，這些人試圖干涉俄羅斯內政。



美國有線電視新聞網（CNN）在6日的報道中稱，普京當地時間周三在俄羅斯聯邦安全局（FSB）的一次會議上表示：“反間諜情報機構去年採取了有效且積極主動的行動。由於這些行動的成功，129名參謀和465名外國情報機構人員被攔截。”



普京還補充說，外國情報機構“正努力增加在俄羅斯各地的活動”，尋求獲得有關該國經濟、科學研究和技術的信息。



他說：“就像過去一樣，現在他們可能還在試圖影響我國的（政治）進程。”“因此，（情報）工作必須是高效，每天進行，並以現代工作方法為基礎。”



CNN在報道中提到，去年年底，俄聯邦安全局以間諜罪逮捕了美前海軍陸戰隊隊員保羅·惠蘭（Paul Whelan），其律師曾在今年1月向CNN表示，惠蘭在莫斯科被捕時被發現持有機密材料。



惠蘭在今年1月的預審聽證會上被拒絕保釋，目前仍被關押在莫斯科的萊福托沃（Lefortovo）拘留中心。他的家人否認了間諜罪的指控，稱他被錯誤拘留。



（來源：環球網）