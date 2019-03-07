德防長挑撥中俄，俄將軍回復太解氣

德國國防部長烏爾蘇拉⋅馮德萊恩 資料圖 中評社北京3月7日電／綜合多家外媒報道，德國國防部長烏爾蘇拉⋅馮德萊恩周日在接受德國《焦點》雜誌採訪時表示，中國的中程導彈可以打到俄羅斯，已經對俄羅斯構成了威脅。因此，莫斯科應該有興趣讓中國參與新的裁軍條約。



當被問及，在美國和俄羅斯相互指責對方違反協議後，現有的《中導條約》是否還能得到挽救，以及中國是否有可能會被納入該協議時，馮德萊恩表示，莫斯科可能有興趣將北京納入“某種裁軍條約”中。她說：“因為正如俄羅斯的導彈對歐洲構成威脅一樣，中國（的導彈）對俄羅斯也構成了威脅。”



對於馮德萊恩的說法，俄羅斯國家杜馬防務委員會副主席亞歷山大⋅謝林表示，聲稱中國對俄羅斯構成威脅需要“確鑿的證據”。俄羅斯聯邦會議聯邦委員會國際關係委員會副主席弗拉基米爾⋅扎哈巴羅夫則對馮德萊恩的說法更加懷疑，他認為這位德國部長的聲明“不過是空話”，並指出“中國的導彈沒有對俄羅斯構成任何威脅”。俄羅斯武裝力量前總參謀長尤裡⋅巴魯耶夫斯基大將則表示：“德國國防部長為什麼突然間如此關心我們？也許她只不過是做了個噩夢而已。我相信，中國的導彈在可預見的未來不會對俄羅斯構成（任何）威脅。”



俄羅斯媒體還指出，德國國防部長突然表達對俄羅斯安全的擔憂可能會讓人感到意外。然而，在莫斯科和西方關係緊張的情況下，她的動機變得更加清晰。儘管馮德萊恩沒有直接呼籲俄羅斯主動與中國打交道，但她的聲明表明她歡迎莫斯科這樣做。與美國相比，俄羅斯當然更方便提出這個問題，將中國拉入新的裁軍協議中。



（來源：環球時報微信公眾號）