俄為外國軍艦走北極立規矩

中評社北京3月7日電／俄羅斯《消息報》6日報道稱，為保護北極航道，俄羅斯政府制定了外國軍艦通行規則。根據規則，外國應提前45天發送船只通過北極航道的通知。文件需指明軍艦和船只的名稱、目的、路線和通行時長，還應列舉艦船主要參數，包括排水量、長寬、吃水量和動力裝置的性能。最後，還須告知艦長的軍銜和姓名。此外，外國艦船還需配備俄羅斯領航員。同時，船只應滿足保護海洋環境免受污染的要求。在緊急情況或冰情惡化情況下，艦長應向最近的俄港口或海軍基地告知事故情況。



對於這一規則，俄軍事專家弗拉季斯拉夫·舒雷金稱，新規則是俄一貫政策的延續。北約和美國一直試圖在北極地區製造新的緊張局勢。因此，俄羅斯有必要對通過這一航道的外國艦只進行監控。俄海事法協會副主席卡米勒·別基亞舍夫教授表示，如果俄方得出結論，通過的船只老化，不符合冰情要求或船員沒做好準備，船只有可能被禁止通行。如果艦船未經允許通過北極航道，俄方可以採取強制措施，甚至可扣押或摧毀違規船只。北極航道不僅通過俄羅斯領海，俄還擁有管控整條航線航行的合法權利。



俄羅斯塔斯社6日稱，儘管俄羅斯認為北極航線將成為一條向整個國際社會開放的運輸動脈，但美國卻對俄羅斯的行為表示不滿。美國歐洲司令部司令柯蒂斯·斯卡帕洛蒂5日在參議院聽證會上表示，美國準備遏制俄羅斯在北極的活動，因為美國對北極航道擁有資源和商業利益。五角大樓將被迫修改在北極部署軍隊的策略，以此回應俄羅斯增強北極防禦力量。



（來源：環球時報）