9省養老金委托投資今年啟動

圖片來源網絡 中評社北京3月7日電／近日，人社部、財政部聯合發布《關於確定城鄉居民基本養老保險基金委托投資省（區、市）啟動批次的通知》，研究確定2019年啟動居民養老基金委托投資工作省份名單為：河北省、吉林省、江蘇省、浙江省、安徽省、福建省、河南省、廣東省、青海省。《通知》要求，9省抓緊開展調查摸底、資金測算等工作，明確委托投資額度並向省政府提交具體實施計劃。



當前我國養老金急需要進行委托投資。東北證券宏觀分析師鳳來儀對《證券日報》記者表示，目前基本養老金主要面臨三大問題：空賬、收不抵支狀況加劇和低效率，這三大問題導致了其可持續能力低，對退休人員養老資金的支撐力度下降，且給政府財政帶來了極大壓力。



根據國君證券宏觀團隊測算，在老齡化背景下，資金平衡問題顯得尤為突出，成為社保體系資金壓力的主要因素。若養老金體制不變，養老金缺口將在2025年達3.8萬億元，2035年將超過10萬億元。並且，近兩年兩者缺口有不斷擴大之趨勢，收不抵支的省份逐漸增多。



《通知》要求，對於未列入2019年啟動居民養老基金委托投資工作省份名單的北京市、天津市、山西省、內蒙古自治區、遼寧省、黑龍江省、江西省、山東省、湖南省、海南省、貴州省、寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團，要盡快將居民養老基金委托投資工作列入議程，抓緊制訂工作計劃、明確責任人員、確定實施步驟，確保在2020年底前全部啟動實施。



據了解，目前我國能夠進行投資運營的養老金資金總量已經達到2萬億元左右。截至2018年底，17個省區市委托投資的基本養老保險基金累計只有8580億元，而到賬的資金則為6050億元。