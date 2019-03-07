民進黨推蔡燦配？綠委低調不表態

綠委劉世芳。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月7日電（記者 黃筱筠）桃園市長鄭文燦在美國訪問，但人氣很旺，蔡英文是否可能與鄭文燦搭配“蔡燦配”，但民進黨“立委”對此都低調，民進黨“立委”劉世芳說，這不是我們現在重要討論議題，昨天黨中央通過“總統”初選辦法，有意願者都歡迎登記，現在個別人選不是我們要討論的方向。



民進黨“立委”許智傑也說，鄭文燦表現非常優秀，聲望一直上升。至於鄭在美國呼籲賴清德應該要幫助蔡英文連任，應該是希望大家不要遺忘賴清德，也希望賴在這一戰要出來與民進黨一起努力，“但是誰跟誰配，我們很難預料”



至於在黨中央喊出團結，賴清德還有參選空間嗎？許智傑表示，賴清德團結支持蔡英文連任，應該是機會很大，會不會有其他變數，他也不好預料，但他個人認為賴會幫蔡連任。



民進黨“立委”張宏陸表示，2020是否“蔡燦配，未來事情很難說，但是鄭文燦選“副總統”機會不是這麼大。至於賴清德會不會選“總統”？他也說，賴從來沒說要選“總統”。



民進黨中常會6日通過“總統”初選時程，4月17日就會公告黨內提名人選，時間這麼短是要“卡賴”，身為中常委的張宏陸說，昨天中常會是各派系充分討論才決定的時程，現在大環境不好，民進黨不早一點準備，對2020選戰是很辛苦的。



他強調，他個人感覺賴不會做出超出預期很大的結論，大家希望賴清德支持蔡英文拼連任。